https://ria.ru/20220525/ucheniya-1790729190.html
МО Китая: учения возле Тайваня необходимы для защиты КНР
МО Китая: учения возле Тайваня необходимы для защиты КНР - РИА Новости, 25.05.2022
МО Китая: учения возле Тайваня необходимы для защиты КНР
Проведение военных учений китайской армии возле Тайваня является необходимой мерой в ответ на сговор США и Тайваня, а также для защиты суверенитета и... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T20:37
2022-05-25T20:37
2022-05-25T20:44
в мире
джо байден
тайвань
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nbc
министерство национальной обороны кнр
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ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Проведение военных учений китайской армии возле Тайваня является необходимой мерой в ответ на сговор США и Тайваня, а также для защиты суверенитета и территориальной целостности, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.Ранее Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая сообщила, что китайские вооруженные силы организовали военные учения в районе острова Тайвань, и что эти меры были предприняты для "предостережения США". Учения прошли на фоне высказываний президента США Джо Байдена, который заявил на этой неделе о готовности США к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения" и попыток изменить его статус-кво в одностороннем порядке."Мы решительно выступаем против любых официальных контактов и военных связей между США и Тайванем. Стремление к независимости Тайваня - тупик, и поддержка независимости Тайваня – также путь в никуда", - заявил Тань Кэфэй, слова которого приводит оборонное ведомство страны.Он подчеркнул, что США неоднократно заявляли, что придерживаются политики "одного Китая" и не поддерживает независимость Тайваня, однако на протяжении некоторого времени Вашингтон усиленно старается разыграть "тайваньскую карту" в попытке сдержать Китай, и это обязательно приведет к опасной ситуации."Тайвань является частью Китая, и тайваньский вопрос не терпит вмешательства извне. Восточная зона боевого командования НОАК провела совместное патрулирование различных видов и родов войск и военные учения в режиме реального боя в воздушном пространстве и морской акватории возле острова Тайвань, это необходимые действия в ответ на сговор США и Тайваня, а также для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - сказал Тань Кэфэй.Он подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая находится в постоянной боевой готовности, чтобы принять все необходимые меры и решительно пресечь любое внешнее вмешательство и попытки сепаратистских сил добиться независимости острова.После заявлений американского президента по Тайваню, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова. Однако во вторник Байден, отвечая на вопрос журналистов, направит ли США военных на Тайвань в случай вторжения Китая, вновь подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что, если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
https://ria.ru/20220525/tayvan-1790525154.html
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в мире, джо байден, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, nbc, министерство национальной обороны кнр
20:37 25.05.2022 (обновлено: 20:44 25.05.2022)
МО Китая: учения возле Тайваня необходимы для защиты КНР
МО Китая: военные учения возле Тайваня необходимы для защиты суверенитета КНР
ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Проведение военных учений китайской армии возле Тайваня является необходимой мерой в ответ на сговор США и Тайваня, а также для защиты суверенитета и территориальной целостности, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
Ранее Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая
сообщила, что китайские вооруженные силы организовали военные учения в районе острова Тайвань
, и что эти меры были предприняты для "предостережения США". Учения прошли на фоне высказываний президента США Джо Байдена
, который заявил на этой неделе о готовности США к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения" и попыток изменить его статус-кво в одностороннем порядке.
"Мы решительно выступаем против любых официальных контактов и военных связей между США и Тайванем. Стремление к независимости Тайваня - тупик, и поддержка независимости Тайваня – также путь в никуда", - заявил Тань Кэфэй, слова которого приводит оборонное ведомство страны.
Он подчеркнул, что США неоднократно заявляли, что придерживаются политики "одного Китая" и не поддерживает независимость Тайваня, однако на протяжении некоторого времени Вашингтон
усиленно старается разыграть "тайваньскую карту" в попытке сдержать Китай, и это обязательно приведет к опасной ситуации.
"Тайвань является частью Китая, и тайваньский вопрос не терпит вмешательства извне. Восточная зона боевого командования НОАК
провела совместное патрулирование различных видов и родов войск и военные учения в режиме реального боя в воздушном пространстве и морской акватории возле острова Тайвань, это необходимые действия в ответ на сговор США и Тайваня, а также для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - сказал Тань Кэфэй.
Он подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая находится в постоянной боевой готовности, чтобы принять все необходимые меры и решительно пресечь любое внешнее вмешательство и попытки сепаратистских сил добиться независимости острова.
После заявлений американского президента по Тайваню, как сообщил телеканал NBC
, Белый дом разъяснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова. Однако во вторник Байден, отвечая на вопрос журналистов, направит ли США военных на Тайвань в случай вторжения Китая, вновь подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что, если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".