В Приамурье реконструируют старую часть Циолковского рядом с Восточным
Наукоград Циолковский. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая – РИА Новости. Старую часть наукограда Циолковский рядом с космодромом Восточный, которая ранее носила название Углегорск, приведут в порядок, для этого потребуется участие в федеральных программах, сообщает правительство Приамурья.
"Президент поручил правительству области совместно с федеральными органами власти предусмотреть средства федерального бюджета для финансирования объектов старого города ЗАТО Циолковский до 31 августа 2022 года. Правительством области актуализированы перечень мероприятий и объемы финансирования", - рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенёва, ее слова приводятся в сообщении.
Планируется реконструировать культурно-досуговый центр в старой части города, спортивный стадион, отремонтировать фасады многоквартирных домов, здание школы, привести в порядок сети тепло- и водоснабжения и систему водоотведения.
Сейчас, по данным властей, на госэкспертизе находится проектно-сметная документация по трем коммунальным объектам, также решено выделить в этом году деньги на разработку документации по реконструкции культурно-досугового центра.
"Новый город Циолковский строится интенсивно, старому городу необходима модернизация. По поручению главы государства правительство готовит заявки на реконструкцию объектов на территории старого города – это культурно-досуговый центр "Восток", школа №7, фасады 33 многоквартирных домов, спортивный стадион и три участка коммунальных сетей. Проектная документация по последним трем объектам готова, планируем включить их в реконструкцию на 2024 год", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Губернатор добавил, что по остальным объектам определены источники финансирования на разработку проектно-сметной документации.
"Относительно школы №7 необходимо проработать непрерывность учебного процесса, так как капитальный ремонт рассчитан на 2 года", - уточнил Орлов.