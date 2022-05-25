https://ria.ru/20220525/tsiolkovskiy-1790628908.html

В Приамурье реконструируют старую часть Циолковского рядом с Восточным

В Приамурье реконструируют старую часть Циолковского рядом с Восточным - РИА Новости, 25.05.2022

В Приамурье реконструируют старую часть Циолковского рядом с Восточным

Старую часть наукограда Циолковский рядом с космодромом Восточный, которая ранее носила название Углегорск, приведут в порядок, для этого потребуется участие в... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:59

2022-05-25T14:59

2022-05-25T14:59

амурская область

амурская область

циолковский (наукоград)

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая – РИА Новости. Старую часть наукограда Циолковский рядом с космодромом Восточный, которая ранее носила название Углегорск, приведут в порядок, для этого потребуется участие в федеральных программах, сообщает правительство Приамурья."Президент поручил правительству области совместно с федеральными органами власти предусмотреть средства федерального бюджета для финансирования объектов старого города ЗАТО Циолковский до 31 августа 2022 года. Правительством области актуализированы перечень мероприятий и объемы финансирования", - рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенёва, ее слова приводятся в сообщении.Планируется реконструировать культурно-досуговый центр в старой части города, спортивный стадион, отремонтировать фасады многоквартирных домов, здание школы, привести в порядок сети тепло- и водоснабжения и систему водоотведения.Сейчас, по данным властей, на госэкспертизе находится проектно-сметная документация по трем коммунальным объектам, также решено выделить в этом году деньги на разработку документации по реконструкции культурно-досугового центра."Новый город Циолковский строится интенсивно, старому городу необходима модернизация. По поручению главы государства правительство готовит заявки на реконструкцию объектов на территории старого города – это культурно-досуговый центр "Восток", школа №7, фасады 33 многоквартирных домов, спортивный стадион и три участка коммунальных сетей. Проектная документация по последним трем объектам готова, планируем включить их в реконструкцию на 2024 год", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Губернатор добавил, что по остальным объектам определены источники финансирования на разработку проектно-сметной документации."Относительно школы №7 необходимо проработать непрерывность учебного процесса, так как капитальный ремонт рассчитан на 2 года", - уточнил Орлов.

https://ria.ru/20220524/razrabotki-1790353707.html

https://ria.ru/20220523/podderzhka-1790162668.html

амурская область

циолковский (наукоград)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, циолковский (наукоград), василий орлов (губернатор)