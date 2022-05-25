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В Приамурье реконструируют старую часть Циолковского рядом с Восточным - РИА Новости, 25.05.2022
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Амурская область
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В Приамурье реконструируют старую часть Циолковского рядом с Восточным
В Приамурье реконструируют старую часть Циолковского рядом с Восточным - РИА Новости, 25.05.2022
В Приамурье реконструируют старую часть Циолковского рядом с Восточным
Старую часть наукограда Циолковский рядом с космодромом Восточный, которая ранее носила название Углегорск, приведут в порядок, для этого потребуется участие в... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:59
2022-05-25T14:59
амурская область
амурская область
циолковский (наукоград)
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая – РИА Новости. Старую часть наукограда Циолковский рядом с космодромом Восточный, которая ранее носила название Углегорск, приведут в порядок, для этого потребуется участие в федеральных программах, сообщает правительство Приамурья."Президент поручил правительству области совместно с федеральными органами власти предусмотреть средства федерального бюджета для финансирования объектов старого города ЗАТО Циолковский до 31 августа 2022 года. Правительством области актуализированы перечень мероприятий и объемы финансирования", - рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенёва, ее слова приводятся в сообщении.Планируется реконструировать культурно-досуговый центр в старой части города, спортивный стадион, отремонтировать фасады многоквартирных домов, здание школы, привести в порядок сети тепло- и водоснабжения и систему водоотведения.Сейчас, по данным властей, на госэкспертизе находится проектно-сметная документация по трем коммунальным объектам, также решено выделить в этом году деньги на разработку документации по реконструкции культурно-досугового центра."Новый город Циолковский строится интенсивно, старому городу необходима модернизация. По поручению главы государства правительство готовит заявки на реконструкцию объектов на территории старого города – это культурно-досуговый центр "Восток", школа №7, фасады 33 многоквартирных домов, спортивный стадион и три участка коммунальных сетей. Проектная документация по последним трем объектам готова, планируем включить их в реконструкцию на 2024 год", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Губернатор добавил, что по остальным объектам определены источники финансирования на разработку проектно-сметной документации."Относительно школы №7 необходимо проработать непрерывность учебного процесса, так как капитальный ремонт рассчитан на 2 года", - уточнил Орлов.
https://ria.ru/20220524/razrabotki-1790353707.html
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амурская область, циолковский (наукоград), василий орлов (губернатор)
14:59 25.05.2022
 

В Приамурье реконструируют старую часть Циолковского рядом с Восточным

© РИА Новости / Елена ТимошенкоНаукоград Циолковский
Наукоград Циолковский - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Елена Тимошенко
Наукоград Циолковский. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая – РИА Новости. Старую часть наукограда Циолковский рядом с космодромом Восточный, которая ранее носила название Углегорск, приведут в порядок, для этого потребуется участие в федеральных программах, сообщает правительство Приамурья.
"Президент поручил правительству области совместно с федеральными органами власти предусмотреть средства федерального бюджета для финансирования объектов старого города ЗАТО Циолковский до 31 августа 2022 года. Правительством области актуализированы перечень мероприятий и объемы финансирования", - рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенёва, ее слова приводятся в сообщении.
Планируется реконструировать культурно-досуговый центр в старой части города, спортивный стадион, отремонтировать фасады многоквартирных домов, здание школы, привести в порядок сети тепло- и водоснабжения и систему водоотведения.
Сейчас, по данным властей, на госэкспертизе находится проектно-сметная документация по трем коммунальным объектам, также решено выделить в этом году деньги на разработку документации по реконструкции культурно-досугового центра.
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"Новый город Циолковский строится интенсивно, старому городу необходима модернизация. По поручению главы государства правительство готовит заявки на реконструкцию объектов на территории старого города – это культурно-досуговый центр "Восток", школа №7, фасады 33 многоквартирных домов, спортивный стадион и три участка коммунальных сетей. Проектная документация по последним трем объектам готова, планируем включить их в реконструкцию на 2024 год", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Губернатор добавил, что по остальным объектам определены источники финансирования на разработку проектно-сметной документации.
"Относительно школы №7 необходимо проработать непрерывность учебного процесса, так как капитальный ремонт рассчитан на 2 года", - уточнил Орлов.
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Амурская областьАмурская областьЦиолковский (наукоград)Василий Орлов (губернатор)
 
 
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