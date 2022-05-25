https://ria.ru/20220525/tseny-1790716106.html
В России снизились цены на смартфоны и телевизоры
В России снизились цены на смартфоны и телевизоры - РИА Новости, 25.05.2022
В России снизились цены на смартфоны и телевизоры
Смартфоны в РФ с 14 по 20 мая подешевели на 1,5%, телевизоры - на 0,9%, а пылесосы подорожали на 0,5%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T19:19
2022-05-25T19:19
2022-05-25T19:24
экономика
технологии
украина
россия
apple
samsung group
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Смартфоны в РФ с 14 по 20 мая подешевели на 1,5%, телевизоры - на 0,9%, а пылесосы подорожали на 0,5%, свидетельствуют данные Росстата."Цены на смартфоны снизились на 1,5%, на телевизоры – на 0,9%", - говорится в сообщении. При этом цена на пылесосы за тот же период выросла на 0,5%.Всего же с начала года смартфоны в России подорожали на 9%, телевизоры - 7,6%, а электропылесосы - на 14,6%.Страны Запада ввели ряд новых жестких санкций против России в ответ на спецоперацию на Украине. В связи с этим ряд зарубежных компаний-производителей техники, в частности, Apple, заявили о приостановке поставок в РФ.По данным сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, за первые три недели со дня начала спецоперации цены на бытовую технику в российских интернет-магазинах выросли в среднем на 50%. Продукция Apple за этот период подорожала на 13-142%, техника Samsung - на 12-53%.На фоне роста цен ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику - на 16-35% в марте, свидетельствуют данные сервисов по размещению объявлений.В апреле цены на технику начали опускаться. По данным Price.ru, цены на самые популярные модели смартфонов и ноутбуков в российских онлайн-магазинах в апреле упали в среднем на 10-20% в сравнении с мартом.
https://ria.ru/20220520/dengi-1789748706.html
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экономика, технологии, украина, россия, apple, samsung group, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
19:19 25.05.2022 (обновлено: 19:24 25.05.2022)
В России снизились цены на смартфоны и телевизоры
Росстат: за неделю смартфоны подешевели 1,5%, цены на телевизоры снизились на 0,9%