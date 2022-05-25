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В Британии сообщили о резком всплеске воровства из-за роста цен

В Британии сообщили о резком всплеске воровства из-за роста цен - РИА Новости, 25.05.2022

В Британии сообщили о резком всплеске воровства из-за роста цен

Директора британских супермаркетов сообщили о резком росте числа краж на фоне ухудшения уровня жизни граждан, пишет Daily Mail. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:03

2022-05-25T15:03

2022-05-25T15:28

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Директора британских супермаркетов сообщили о резком росте числа краж на фоне ухудшения уровня жизни граждан, пишет Daily Mail.По информации издания, эта тенденция наблюдается с начала года, причем воруют в основном не профессионалы, а дилетанты, совершающие кражу впервые. Так, если опытные преступники нацеливаются на дорогостоящие товары, которые можно будет впоследствии продать, например алкоголь или бритвенные станки, то сейчас с полок исчезают даже самые дешевые продукты. Как отметил аналитик розничной торговли из агентства Shopfloor Insights Брайан Робертс, ситуация однозначно ухудшается, уровень криминала "просто зашкаливает". Магазинам вновь приходится обозначать двери входа и выхода, как это было в период пандемии. Некоторые гипермаркеты решили усилить безопасность с помощью увеличения количества охранников и камер видеонаблюдения.В свою очередь, главный инспектор полиции Соединенного Королевства Энди Кук призвал силовиков не спешить привлекать к ответственности людей, которые крадут продукты ради пропитания, уточнив, что вовсе не хочет "давать карт-бланш" ворам или освобождать от наказания таких преступников. Тем не менее его позиция вызвала гнев у розничных продавцов: некоторые из них заметили, что предложение не обращать внимание на кражи звучит безответственно, подытожил автор статьи.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании годовая инфляция ускорилась до девяти процентов — это рекорд за 40 лет.

https://ria.ru/20220524/britaniya-1790453201.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/tseny-1790474287.html

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Станислав Ванд

украина, европа, россия, великобритания, общество