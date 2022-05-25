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Поставщики из реестра российского ПО предоставят вузам льготные цены
Поставщики из реестра российского ПО предоставят вузам льготные цены - РИА Новости, 25.05.2022
Поставщики из реестра российского ПО предоставят вузам льготные цены
Поставщики из реестра российского ПО будут предоставлять льготные цены на свою продукцию для вузов, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:05
2022-05-25T11:05
2022-05-25T11:05
россия
общество
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Поставщики из реестра российского ПО будут предоставлять льготные цены на свою продукцию для вузов, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Договорились с Минобрнауки РФ о том, чтобы поставщики из реестра российского ПО предоставили льготные цены для вузов. Сама IT-индустрия заинтересована в том, чтобы передавать решения вузам", - сказал Шадаев, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России.
https://ria.ru/20220525/platforma-1790552450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Поставщики из реестра российского ПО предоставят вузам льготные цены
Шадаев: поставщики из реестра российского ПО предоставят вузам льготные цены