https://ria.ru/20220525/tseny-1790566234.html

Поставщики из реестра российского ПО предоставят вузам льготные цены

Поставщики из реестра российского ПО предоставят вузам льготные цены - РИА Новости, 25.05.2022

Поставщики из реестра российского ПО предоставят вузам льготные цены

Поставщики из реестра российского ПО будут предоставлять льготные цены на свою продукцию для вузов, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:05

2022-05-25T11:05

2022-05-25T11:05

россия

общество

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Поставщики из реестра российского ПО будут предоставлять льготные цены на свою продукцию для вузов, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Договорились с Минобрнауки РФ о том, чтобы поставщики из реестра российского ПО предоставили льготные цены для вузов. Сама IT-индустрия заинтересована в том, чтобы передавать решения вузам", - сказал Шадаев, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России.

https://ria.ru/20220525/platforma-1790552450.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, общество, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)