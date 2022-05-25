https://ria.ru/20220525/tribunal-1790565013.html
В МИД не знают об участии зарубежных стран в трибунале над азовцами
В МИД не знают об участии зарубежных стран в трибунале над азовцами - РИА Новости, 25.05.2022
В МИД не знают об участии зарубежных стран в трибунале над азовцами
Пока нет информации о том, какие страны могут принять участие в международном трибунале над боевиками националистического батальона "Азов", против которого в РФ РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:02
2022-05-25T11:02
2022-05-25T11:02
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донецкая народная республика
политика
батальон "азов"
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пока нет информации о том, какие страны могут принять участие в международном трибунале над боевиками националистического батальона "Азов", против которого в РФ возбуждены уголовные дела, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Пока такой информации нет. Я слышал об этом в заявлении (главы ДНР Дениса - ред.) Пушилина о создании общественного международного трибунала, который будет выносить решения по всем делам. Кто примет участие, у нас пока нет информации", - сказал Руденко журналистам.
https://ria.ru/20220525/plennye-1790553101.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донецкая народная республика, политика, батальон "азов"
В МИД не знают об участии зарубежных стран в трибунале над азовцами
Дипломат Руденко не знает, будут ли зарубежные страны участвовать трибунале над азовцами