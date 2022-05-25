https://ria.ru/20220525/tribunal-1790565013.html

В МИД не знают об участии зарубежных стран в трибунале над азовцами

В МИД не знают об участии зарубежных стран в трибунале над азовцами - РИА Новости, 25.05.2022

В МИД не знают об участии зарубежных стран в трибунале над азовцами

Пока нет информации о том, какие страны могут принять участие в международном трибунале над боевиками националистического батальона "Азов", против которого в РФ РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:02

2022-05-25T11:02

2022-05-25T11:02

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

донецкая народная республика

политика

батальон "азов"

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пока нет информации о том, какие страны могут принять участие в международном трибунале над боевиками националистического батальона "Азов", против которого в РФ возбуждены уголовные дела, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Пока такой информации нет. Я слышал об этом в заявлении (главы ДНР Дениса - ред.) Пушилина о создании общественного международного трибунала, который будет выносить решения по всем делам. Кто примет участие, у нас пока нет информации", - сказал Руденко журналистам.

https://ria.ru/20220525/plennye-1790553101.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донецкая народная республика, политика, батальон "азов"