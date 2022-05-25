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В МИД не знают об участии зарубежных стран в трибунале над азовцами - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/tribunal-1790565013.html
В МИД не знают об участии зарубежных стран в трибунале над азовцами
В МИД не знают об участии зарубежных стран в трибунале над азовцами - РИА Новости, 25.05.2022
В МИД не знают об участии зарубежных стран в трибунале над азовцами
Пока нет информации о том, какие страны могут принять участие в международном трибунале над боевиками националистического батальона "Азов", против которого в РФ РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:02
2022-05-25T11:02
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донецкая народная республика
политика
батальон "азов"
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пока нет информации о том, какие страны могут принять участие в международном трибунале над боевиками националистического батальона "Азов", против которого в РФ возбуждены уголовные дела, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Пока такой информации нет. Я слышал об этом в заявлении (главы ДНР Дениса - ред.) Пушилина о создании общественного международного трибунала, который будет выносить решения по всем делам. Кто примет участие, у нас пока нет информации", - сказал Руденко журналистам.
https://ria.ru/20220525/plennye-1790553101.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донецкая народная республика, политика, батальон "азов"
11:02 25.05.2022
 
В МИД не знают об участии зарубежных стран в трибунале над азовцами

Дипломат Руденко не знает, будут ли зарубежные страны участвовать трибунале над азовцами

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пока нет информации о том, какие страны могут принять участие в международном трибунале над боевиками националистического батальона "Азов", против которого в РФ возбуждены уголовные дела, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Пока такой информации нет. Я слышал об этом в заявлении (главы ДНР Дениса - ред.) Пушилина о создании общественного международного трибунала, который будет выносить решения по всем делам. Кто примет участие, у нас пока нет информации", - сказал Руденко журналистам.
Командир украинского нацбатальона Азов (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) Денис Прокопенко - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 10:34Специальная военная операция на Украине
Жена сдавшегося командира "Азова" рассказала об условиях его содержания
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Донецкая Народная РеспубликаПолитикаБатальон "Азов"
 
 
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