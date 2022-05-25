https://ria.ru/20220525/teatr-1790547178.html
Ведущий солист "Кремлевского балета" умер в 22 года
Ведущий солист "Кремлевского балета" умер в 22 года - РИА Новости, 25.05.2022
Ведущий солист "Кремлевского балета" умер в 22 года
Ведущий солист театра "Кремлевский балет" Анатолий Соя умер в возрасте 22 лет, сообщили представители Государственного Кремлевского дворца во "ВКонтакте". РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:13
2022-05-25T10:13
2022-05-25T12:15
культура
кремлевский балет
московская государственная академия хореографии
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ведущий солист театра "Кремлевский балет" Анатолий Соя умер в возрасте 22 лет, сообщили представители Государственного Кремлевского дворца во "ВКонтакте".Издание "Газета.ру" со ссылкой на друга погибшего уточнило, что причиной смерти артиста стало отравление бытовым газом.В 2017 году Соя окончил Московскую государственную академию хореографии, после чего его сразу пригласили в театр "Кремлевский балет". Среди прочего он исполнял сольные партии в постановках "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кремлевский балет, московская государственная академия хореографии
10:13 25.05.2022 (обновлено: 12:15 25.05.2022)
Ведущий солист "Кремлевского балета" умер в 22 года
Ведущий солист театра "Кремлевский балет" Анатолий Соя умер на 23-м году жизни