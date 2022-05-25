https://ria.ru/20220525/teatr-1790547178.html

Ведущий солист "Кремлевского балета" умер в 22 года

Ведущий солист "Кремлевского балета" умер в 22 года - РИА Новости, 25.05.2022

Ведущий солист "Кремлевского балета" умер в 22 года

Ведущий солист театра "Кремлевский балет" Анатолий Соя умер в возрасте 22 лет, сообщили представители Государственного Кремлевского дворца во "ВКонтакте". РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:13

2022-05-25T10:13

2022-05-25T12:15

культура

кремлевский балет

московская государственная академия хореографии

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ведущий солист театра "Кремлевский балет" Анатолий Соя умер в возрасте 22 лет, сообщили представители Государственного Кремлевского дворца во "ВКонтакте".Издание "Газета.ру" со ссылкой на друга погибшего уточнило, что причиной смерти артиста стало отравление бытовым газом.В 2017 году Соя окончил Московскую государственную академию хореографии, после чего его сразу пригласили в театр "Кремлевский балет". Среди прочего он исполнял сольные партии в постановках "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

кремлевский балет, московская государственная академия хореографии