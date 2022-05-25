NYT: США вооружают Тайвань, учитывая опыт снабжения Украины
New York Times: США вооружают Тайвань, учитывая опыт снабжения Украины
© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащие армии Тайваня во время тренировки
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащие армии Тайваня во время тренировки. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США учитывают опыт оснащения оружием Украины при попытке перестроить систему обороны Тайваня, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой 23 мая заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения". Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден в том случае имел в виду поставки оружия для самообороны острова.
"Цель состоит в том, чтобы превратить Тайвань в то, что некоторые официальные лица называют "дикобразом", (то есть) территорию, изобилующую вооружениями и другими формами поддержки США и на которую слишком болезненно нападать", - пишет газета.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
МИД КНР регулярно заявляет, что принцип "одного Китая" является одной из политических основ китайско-американских отношений, нарушение США своих обязательств по Тайваню ставит под угрозу взаимодействие между двумя странами. По заявлению Пекина, США в течение некоторого времени неоднократно пытались разыграть "тайваньскую карту", нарушая свои обязательства по тайваньскому вопросу и "посылая сепаратистским силам неверные сигналы". Эти действия США ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.