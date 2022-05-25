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NYT: США вооружают Тайвань, учитывая опыт снабжения Украины - РИА Новости, 25.05.2022
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NYT: США вооружают Тайвань, учитывая опыт снабжения Украины
NYT: США вооружают Тайвань, учитывая опыт снабжения Украины - РИА Новости, 25.05.2022
NYT: США вооружают Тайвань, учитывая опыт снабжения Украины
США учитывают опыт оснащения оружием Украины при попытке перестроить систему обороны Тайваня, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T05:07
2022-05-25T05:07
в мире
сша
тайвань
китай
украина
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США учитывают опыт оснащения оружием Украины при попытке перестроить систему обороны Тайваня, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой 23 мая заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения". Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден в том случае имел в виду поставки оружия для самообороны острова.Издание утверждает, что Вашингтон намерен усилить военное присутствие в регионе, чтобы попытаться сдержать "потенциальную атаку" на Тайвань со стороны КНР, которая имеет одну из крупнейших в мире армий.Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что, если между Пекином и Тайбэем начнется война, она закончится трагедией для обеих сторон независимо от того, кто победит. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.МИД КНР регулярно заявляет, что принцип "одного Китая" является одной из политических основ китайско-американских отношений, нарушение США своих обязательств по Тайваню ставит под угрозу взаимодействие между двумя странами. По заявлению Пекина, США в течение некоторого времени неоднократно пытались разыграть "тайваньскую карту", нарушая свои обязательства по тайваньскому вопросу и "посылая сепаратистским силам неверные сигналы". Эти действия США ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.
https://ria.ru/20220524/pomosch-1790429259.html
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в мире, сша, тайвань, китай, украина
05:07 25.05.2022
 
NYT: США вооружают Тайвань, учитывая опыт снабжения Украины

New York Times: США вооружают Тайвань, учитывая опыт снабжения Украины

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащие армии Тайваня во время тренировки
Военнослужащие армии Тайваня во время тренировки - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащие армии Тайваня во время тренировки. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США учитывают опыт оснащения оружием Украины при попытке перестроить систему обороны Тайваня, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой 23 мая заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения". Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден в том случае имел в виду поставки оружия для самообороны острова.
"Цель состоит в том, чтобы превратить Тайвань в то, что некоторые официальные лица называют "дикобразом", (то есть) территорию, изобилующую вооружениями и другими формами поддержки США и на которую слишком болезненно нападать", - пишет газета.
Издание утверждает, что Вашингтон намерен усилить военное присутствие в регионе, чтобы попытаться сдержать "потенциальную атаку" на Тайвань со стороны КНР, которая имеет одну из крупнейших в мире армий.
Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что, если между Пекином и Тайбэем начнется война, она закончится трагедией для обеих сторон независимо от того, кто победит. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
МИД КНР регулярно заявляет, что принцип "одного Китая" является одной из политических основ китайско-американских отношений, нарушение США своих обязательств по Тайваню ставит под угрозу взаимодействие между двумя странами. По заявлению Пекина, США в течение некоторого времени неоднократно пытались разыграть "тайваньскую карту", нарушая свои обязательства по тайваньскому вопросу и "посылая сепаратистским силам неверные сигналы". Эти действия США ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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