https://ria.ru/20220525/tayvan-1790525154.html

NYT: США вооружают Тайвань, учитывая опыт снабжения Украины

NYT: США вооружают Тайвань, учитывая опыт снабжения Украины - РИА Новости, 25.05.2022

NYT: США вооружают Тайвань, учитывая опыт снабжения Украины

США учитывают опыт оснащения оружием Украины при попытке перестроить систему обороны Тайваня, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T05:07

2022-05-25T05:07

2022-05-25T05:07

в мире

сша

тайвань

китай

украина

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США учитывают опыт оснащения оружием Украины при попытке перестроить систему обороны Тайваня, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой 23 мая заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения". Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден в том случае имел в виду поставки оружия для самообороны острова.Издание утверждает, что Вашингтон намерен усилить военное присутствие в регионе, чтобы попытаться сдержать "потенциальную атаку" на Тайвань со стороны КНР, которая имеет одну из крупнейших в мире армий.Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что, если между Пекином и Тайбэем начнется война, она закончится трагедией для обеих сторон независимо от того, кто победит. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.МИД КНР регулярно заявляет, что принцип "одного Китая" является одной из политических основ китайско-американских отношений, нарушение США своих обязательств по Тайваню ставит под угрозу взаимодействие между двумя странами. По заявлению Пекина, США в течение некоторого времени неоднократно пытались разыграть "тайваньскую карту", нарушая свои обязательства по тайваньскому вопросу и "посылая сепаратистским силам неверные сигналы". Эти действия США ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

https://ria.ru/20220524/pomosch-1790429259.html

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тайвань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, тайвань, китай, украина