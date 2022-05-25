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СВР считает речь Анджея Дуды в Киеве свидетельством упадка Запада
СВР считает речь Анджея Дуды в Киеве свидетельством упадка Запада - РИА Новости, 25.05.2022
СВР считает речь Анджея Дуды в Киеве свидетельством упадка Запада
Недавнее выступление президента Польши Анджея Дуды в Верховной Раде Украины стало ярким свидетельством полного упадка политической культуры "коллективного... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:25
2022-05-25T14:25
2022-05-25T14:28
в мире
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украина
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верховная рада украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
анджей дуда
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Недавнее выступление президента Польши Анджея Дуды в Верховной Раде Украины стало ярким свидетельством полного упадка политической культуры "коллективного Запада", заявила Служба внешней разведки России."В Службе внешней разведки Российской Федерации обратили внимание на выступление президента Польши Дуды в Верховной раде Украины 22 мая сего года. Оно стало ярким свидетельством полного упадка политической культуры "коллективного Запада". Характерным в этом смысле является заявление поляка о том, что "у свободного мира сегодня – лицо Украины", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-бюро СВР.По заявлению разведки, в памяти "невольно всплывают" сцены недавней массовой сдачи в плен в Мариуполе боевиков националистического полка "Азов" (против его бойцов в РФ заведены уголовные дела), которых в Киеве и западных столицах называют не иначе как "подлинными героями современности"."Тела азовцев испещрены татуировками с нацистской символикой, эмблемами штурмовых дивизий СС, изображениями фашистских преступников, их человеконенавистническими лозунгами, а также сатанинскими и расистскими знаками", - говорится в заявлении."Остается поблагодарить президента Польши за то, что он раскрыл истинное лицо "свободного мира". По крайней мере, теперь ни у кого не осталось сомнений в том, на кого США и их союзники делают ставку в продвижении своих представлений о свободе и демократии, а также какую незавидную участь они готовили Украине и ее гражданам", - указывает СВР.
https://ria.ru/20220523/bezhentsy-1790183217.html
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в мире, польша, украина, россия, верховная рада украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), анджей дуда
14:25 25.05.2022 (обновлено: 14:28 25.05.2022)
СВР считает речь Анджея Дуды в Киеве свидетельством упадка Запада
Служба внешней разведки считает речь президента Дуды в Киеве свидетельством Запада