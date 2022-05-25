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Суд на Урале отпустил из СИЗО врача, обвиняемого в изнасиловании школьницы - РИА Новости, 25.05.2022
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Суд на Урале отпустил из СИЗО врача, обвиняемого в изнасиловании школьницы
Суд на Урале отпустил из СИЗО врача, обвиняемого в изнасиловании школьницы - РИА Новости, 25.05.2022
Суд на Урале отпустил из СИЗО врача, обвиняемого в изнасиловании школьницы
Чкаловский районный суд Екатеринбурга отпустил из-под стражи местного жителя Ивана Собачева, обвиняемого по делу об изнасиловании школьницы, сообщили РИА... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:58
2022-05-25T10:58
происшествия
россия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отпустил из-под стражи местного жителя Ивана Собачева, обвиняемого по делу об изнасиловании школьницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В марте местное издание e1.ru сообщало, что Собачев является заведующим отделением Свердловского областного онкологического диспансера. Вместе с ним по делу проходят его знакомые Оксана Гортинская и генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов, которых суд ранее арестовал до 25 мая. Всем троим вменяется пункт "а" части 3 статьи 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней)."Было вынесено постановление о замене меры пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. Возложен запрет по общению без согласия следователя, прокурора и суда со всеми обвиняемыми, подозреваемыми, подсудимыми и потерпевшими по данному уголовному делу", - сказала собеседница агентства.В СУСК РФ по Свердловской области информацию по делу не комментируют.
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россия
свердловская область
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происшествия, россия, свердловская область
10:58 25.05.2022
 
Суд на Урале отпустил из СИЗО врача, обвиняемого в изнасиловании школьницы

Суд на Урале отпустил из СИЗО онколога, обвиняемого в изнасиловании школьницы

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отпустил из-под стражи местного жителя Ивана Собачева, обвиняемого по делу об изнасиловании школьницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В марте местное издание e1.ru сообщало, что Собачев является заведующим отделением Свердловского областного онкологического диспансера. Вместе с ним по делу проходят его знакомые Оксана Гортинская и генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов, которых суд ранее арестовал до 25 мая. Всем троим вменяется пункт "а" части 3 статьи 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней).
"Было вынесено постановление о замене меры пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. Возложен запрет по общению без согласия следователя, прокурора и суда со всеми обвиняемыми, подозреваемыми, подсудимыми и потерпевшими по данному уголовному делу", - сказала собеседница агентства.
В СУСК РФ по Свердловской области информацию по делу не комментируют.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 16:42
Жителя Ангарска осудили на 12 лет за изнасилование трех девушек
 
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