https://ria.ru/20220525/sud-1790563948.html
Суд на Урале отпустил из СИЗО врача, обвиняемого в изнасиловании школьницы
Суд на Урале отпустил из СИЗО врача, обвиняемого в изнасиловании школьницы - РИА Новости, 25.05.2022
Суд на Урале отпустил из СИЗО врача, обвиняемого в изнасиловании школьницы
Чкаловский районный суд Екатеринбурга отпустил из-под стражи местного жителя Ивана Собачева, обвиняемого по делу об изнасиловании школьницы, сообщили РИА... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:58
2022-05-25T10:58
2022-05-25T10:58
происшествия
россия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отпустил из-под стражи местного жителя Ивана Собачева, обвиняемого по делу об изнасиловании школьницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В марте местное издание e1.ru сообщало, что Собачев является заведующим отделением Свердловского областного онкологического диспансера. Вместе с ним по делу проходят его знакомые Оксана Гортинская и генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов, которых суд ранее арестовал до 25 мая. Всем троим вменяется пункт "а" части 3 статьи 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней)."Было вынесено постановление о замене меры пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. Возложен запрет по общению без согласия следователя, прокурора и суда со всеми обвиняемыми, подозреваемыми, подсудимыми и потерпевшими по данному уголовному делу", - сказала собеседница агентства.В СУСК РФ по Свердловской области информацию по делу не комментируют.
https://ria.ru/20220426/prigovor-1785568983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, свердловская область
Суд на Урале отпустил из СИЗО врача, обвиняемого в изнасиловании школьницы
Суд на Урале отпустил из СИЗО онколога, обвиняемого в изнасиловании школьницы