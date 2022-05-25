https://ria.ru/20220525/sud-1790563948.html

Суд на Урале отпустил из СИЗО врача, обвиняемого в изнасиловании школьницы

Суд на Урале отпустил из СИЗО врача, обвиняемого в изнасиловании школьницы - РИА Новости, 25.05.2022

Суд на Урале отпустил из СИЗО врача, обвиняемого в изнасиловании школьницы

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отпустил из-под стражи местного жителя Ивана Собачева, обвиняемого по делу об изнасиловании школьницы, сообщили РИА... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:58

2022-05-25T10:58

2022-05-25T10:58

происшествия

россия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отпустил из-под стражи местного жителя Ивана Собачева, обвиняемого по делу об изнасиловании школьницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В марте местное издание e1.ru сообщало, что Собачев является заведующим отделением Свердловского областного онкологического диспансера. Вместе с ним по делу проходят его знакомые Оксана Гортинская и генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов, которых суд ранее арестовал до 25 мая. Всем троим вменяется пункт "а" части 3 статьи 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней)."Было вынесено постановление о замене меры пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. Возложен запрет по общению без согласия следователя, прокурора и суда со всеми обвиняемыми, подозреваемыми, подсудимыми и потерпевшими по данному уголовному делу", - сказала собеседница агентства.В СУСК РФ по Свердловской области информацию по делу не комментируют.

https://ria.ru/20220426/prigovor-1785568983.html

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, свердловская область