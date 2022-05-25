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Российский военный рассказал о страхе жителей Украины перед ВСУ - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/strakh-1790607147.html
Российский военный рассказал о страхе жителей Украины перед ВСУ
Российский военный рассказал о страхе жителей Украины перед ВСУ - РИА Новости, 25.05.2022
Российский военный рассказал о страхе жителей Украины перед ВСУ
Гражданское население освобожденных территорий Украины, ДНР и ЛНР боялось украинской армии, которая грабила, отнимала автомобили, силой заставляла вставать под... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:29
2022-05-25T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Гражданское население освобожденных территорий Украины, ДНР и ЛНР боялось украинской армии, которая грабила, отнимала автомобили, силой заставляла вставать под ружье молодых людей, следует из рассказа командира реактивного артиллерийского дивизиона в видеоролике Минобороны России."Самое удивительное было от местного населения слышать, что они свою армию боятся. Подходили местные, рассказывали, что свои приходили, грабили, забирали машины, в армию… забирали пацанов молодых. Люди живут в страхе. Люди, действительно, нас ждали и радовались, это многого стоит", - сказал Михаил.Офицер подчеркнул, что подобные факты придают сил и уверенности бойцам дивизиона реактивных систем залпового огня "Град", которым он командует."Выполняем задачи, поставленные высшем руководством. Выполняем успешно. Проблем нет, личный состав всегда готов. Они знают, за что сражаются – сражаются за правое дело, за правду. Мы это видели неоднократно в селах, в которые заходили - люди нам очень рады", - добавил Михаил.
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60
в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:29 25.05.2022
 
Российский военный рассказал о страхе жителей Украины перед ВСУ

Российский военный рассказал о страхе мирных жителей перед украинской армией

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Гражданское население освобожденных территорий Украины, ДНР и ЛНР боялось украинской армии, которая грабила, отнимала автомобили, силой заставляла вставать под ружье молодых людей, следует из рассказа командира реактивного артиллерийского дивизиона в видеоролике Минобороны России.
"Самое удивительное было от местного населения слышать, что они свою армию боятся. Подходили местные, рассказывали, что свои приходили, грабили, забирали машины, в армию… забирали пацанов молодых. Люди живут в страхе. Люди, действительно, нас ждали и радовались, это многого стоит", - сказал Михаил.
Офицер подчеркнул, что подобные факты придают сил и уверенности бойцам дивизиона реактивных систем залпового огня "Град", которым он командует.
"Выполняем задачи, поставленные высшем руководством. Выполняем успешно. Проблем нет, личный состав всегда готов. Они знают, за что сражаются – сражаются за правое дело, за правду. Мы это видели неоднократно в селах, в которые заходили - люди нам очень рады", - добавил Михаил.
8 лет грабили и убивали, кого хотели – украинский пленный об отрядах Азов и Айдар
17 мая, 09:45Специальная военная операция на Украине
Пленный украинский военный рассказал о зверствах нацбатов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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