https://ria.ru/20220525/strakh-1790607147.html

Российский военный рассказал о страхе жителей Украины перед ВСУ

Российский военный рассказал о страхе жителей Украины перед ВСУ - РИА Новости, 25.05.2022

Российский военный рассказал о страхе жителей Украины перед ВСУ

Гражданское население освобожденных территорий Украины, ДНР и ЛНР боялось украинской армии, которая грабила, отнимала автомобили, силой заставляла вставать под... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:29

2022-05-25T13:29

2022-05-25T13:29

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Гражданское население освобожденных территорий Украины, ДНР и ЛНР боялось украинской армии, которая грабила, отнимала автомобили, силой заставляла вставать под ружье молодых людей, следует из рассказа командира реактивного артиллерийского дивизиона в видеоролике Минобороны России."Самое удивительное было от местного населения слышать, что они свою армию боятся. Подходили местные, рассказывали, что свои приходили, грабили, забирали машины, в армию… забирали пацанов молодых. Люди живут в страхе. Люди, действительно, нас ждали и радовались, это многого стоит", - сказал Михаил.Офицер подчеркнул, что подобные факты придают сил и уверенности бойцам дивизиона реактивных систем залпового огня "Град", которым он командует."Выполняем задачи, поставленные высшем руководством. Выполняем успешно. Проблем нет, личный состав всегда готов. Они знают, за что сражаются – сражаются за правое дело, за правду. Мы это видели неоднократно в селах, в которые заходили - люди нам очень рады", - добавил Михаил.

https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)