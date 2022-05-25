https://ria.ru/20220525/stazhirovka-1790606895.html

Специалисты из ДНР будут стажироваться в российском Минюсте

Специалисты из ДНР будут стажироваться в российском Минюсте - РИА Новости, 25.05.2022

Специалисты из ДНР будут стажироваться в российском Минюсте

Министерства юстиции РФ и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2022-2023 годы, которая предусматривает обучение донецких... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:26

2022-05-25T13:26

2022-05-25T13:26

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

днр

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Министерства юстиции РФ и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2022-2023 годы, которая предусматривает обучение донецких специалистов с 30 мая в российском Минюсте, сообщает пресс-служба ведомства."В режиме ВКС со стороны России в подписании принял участие министр юстиции Константин Чуйченко, с донецкой стороны – министр юстиции Юрий Сироватко", - говорится в сообщении.Программа сотрудничества предусматривает 30 мероприятий. В частности, обмен опытом в сфере юстиции, прохождение специалистами из ДНР стажировок в центральном аппарате и территориальных органах Минюста России, его подведомственных службах и учреждениях."Первая группа специалистов из ДНР начнет обучение в центральном аппарате российского министерства с 30 мая", - уточняется в релизе.Чуйченко и Сироватко отдельно обсудили сотрудничество в области судебно-экспертной деятельности, совершенствование системы предоставления бесплатной юридической помощи, повышение качества профессионального обучения и подготовки специалистов.Министр юстиции РФ также пригласил донецких коллег принять участие в юбилейном ПМЮФ-2022, который пройдет в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20220525/rossiya-1790527134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство юстиции рф (минюст россии), россия, днр