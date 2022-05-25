Специалисты из ДНР будут стажироваться в российском Минюсте
Специалисты из ДНР будут стажироваться в российском Минюсте с 30 мая
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Министерства юстиции РФ и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2022-2023 годы, которая предусматривает обучение донецких специалистов с 30 мая в российском Минюсте, сообщает пресс-служба ведомства.
"В режиме ВКС со стороны России в подписании принял участие министр юстиции Константин Чуйченко, с донецкой стороны – министр юстиции Юрий Сироватко", - говорится в сообщении.
Программа сотрудничества предусматривает 30 мероприятий. В частности, обмен опытом в сфере юстиции, прохождение специалистами из ДНР стажировок в центральном аппарате и территориальных органах Минюста России, его подведомственных службах и учреждениях.
"Первая группа специалистов из ДНР начнет обучение в центральном аппарате российского министерства с 30 мая", - уточняется в релизе.
Чуйченко и Сироватко отдельно обсудили сотрудничество в области судебно-экспертной деятельности, совершенствование системы предоставления бесплатной юридической помощи, повышение качества профессионального обучения и подготовки специалистов.
Министр юстиции РФ также пригласил донецких коллег принять участие в юбилейном ПМЮФ-2022, который пройдет в Санкт-Петербурге.