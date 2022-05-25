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Специалисты из ДНР будут стажироваться в российском Минюсте - РИА Новости, 25.05.2022
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Специалисты из ДНР будут стажироваться в российском Минюсте
Специалисты из ДНР будут стажироваться в российском Минюсте - РИА Новости, 25.05.2022
Специалисты из ДНР будут стажироваться в российском Минюсте
Министерства юстиции РФ и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2022-2023 годы, которая предусматривает обучение донецких... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:26
2022-05-25T13:26
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
днр
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Министерства юстиции РФ и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2022-2023 годы, которая предусматривает обучение донецких специалистов с 30 мая в российском Минюсте, сообщает пресс-служба ведомства."В режиме ВКС со стороны России в подписании принял участие министр юстиции Константин Чуйченко, с донецкой стороны – министр юстиции Юрий Сироватко", - говорится в сообщении.Программа сотрудничества предусматривает 30 мероприятий. В частности, обмен опытом в сфере юстиции, прохождение специалистами из ДНР стажировок в центральном аппарате и территориальных органах Минюста России, его подведомственных службах и учреждениях."Первая группа специалистов из ДНР начнет обучение в центральном аппарате российского министерства с 30 мая", - уточняется в релизе.Чуйченко и Сироватко отдельно обсудили сотрудничество в области судебно-экспертной деятельности, совершенствование системы предоставления бесплатной юридической помощи, повышение качества профессионального обучения и подготовки специалистов.Министр юстиции РФ также пригласил донецких коллег принять участие в юбилейном ПМЮФ-2022, который пройдет в Санкт-Петербурге.
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министерство юстиции рф (минюст россии), россия, днр
13:26 25.05.2022
 
Специалисты из ДНР будут стажироваться в российском Минюсте

Специалисты из ДНР будут стажироваться в российском Минюсте с 30 мая

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Министерства юстиции РФ и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2022-2023 годы, которая предусматривает обучение донецких специалистов с 30 мая в российском Минюсте, сообщает пресс-служба ведомства.
"В режиме ВКС со стороны России в подписании принял участие министр юстиции Константин Чуйченко, с донецкой стороны – министр юстиции Юрий Сироватко", - говорится в сообщении.
Программа сотрудничества предусматривает 30 мероприятий. В частности, обмен опытом в сфере юстиции, прохождение специалистами из ДНР стажировок в центральном аппарате и территориальных органах Минюста России, его подведомственных службах и учреждениях.
"Первая группа специалистов из ДНР начнет обучение в центральном аппарате российского министерства с 30 мая", - уточняется в релизе.
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Чуйченко и Сироватко отдельно обсудили сотрудничество в области судебно-экспертной деятельности, совершенствование системы предоставления бесплатной юридической помощи, повышение качества профессионального обучения и подготовки специалистов.
Министр юстиции РФ также пригласил донецких коллег принять участие в юбилейном ПМЮФ-2022, который пройдет в Санкт-Петербурге.
 
Министерство юстиции РФ (Минюст России)РоссияДНР
 
 
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