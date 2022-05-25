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Экс-сотрудник Пентагона: Байден угрожает войной, к которой США не готовы - РИА Новости, 25.05.2022
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Экс-сотрудник Пентагона: Байден угрожает войной, к которой США не готовы
Экс-сотрудник Пентагона: Байден угрожает войной, к которой США не готовы - РИА Новости, 25.05.2022
Экс-сотрудник Пентагона: Байден угрожает войной, к которой США не готовы
Не стоит "тыкать дракона", если ты к этому не готов, заявил бывший сотрудник Минобороны США Элбридж Колби Fox News, комментируя недавнее заявление президента... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:57
2022-05-25T17:57
в мире
сша
китай
тайвань
джо байден
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Не стоит "тыкать дракона", если ты к этому не готов, заявил бывший сотрудник Минобороны США Элбридж Колби Fox News, комментируя недавнее заявление президента Джо Байдена о готовности вступить в военные действия с Китаем из-за Тайваня.На днях американский лидер заявил, что США готовы "защитить" Тайвань от Китая. При этом Байден ушел от прямого ответа на вопрос, готовы ли к этому Штаты, и лишь сказал, что это их обязательство.Ведущий Такер Карлсон возмутился заявлением президента и подчеркнул, что тот регулярно выступает с угрозами войны другим странам — прежде всего Китаю и России. Также журналист напомнил о "стратегической двусмысленности" в отношениях Вашингтона с Пекином, которую американская сторона нарушила.Колби, в свою очередь, назвал это заявление Байдена ошибкой, но в то же время указал на необходимость защитить Тайвань. При этом он призвал говорить об этом "тихо"."Старый принцип гласит: "Говори тихо, но держи в руках большую дубинку". И, как вы отметили, не то чтобы эта большая дубинка у нас была", — сказал эксперт.Его возмутило, что президент об этом "легко" говорит. Колби призвал "не тыкать дракона".Карлсон, в свою очередь, указал на критическую зависимость США от Китая — его сетевых серверов и промышленного экспорта."Мы должны сосредоточиться на подготовке. &lt;…&gt; Ведем ли мы себя как государство, готовящееся к возможной войне с Китаем в ближайшие годы?" — ответил ему Колби.По его мнению, военный конфликт с Китаем реален и грозит вылиться в большие жертвы для американской армии.Ведущий же заявил, что военное командование в США больше занято политикой расового и гендерного разнообразия, чем подготовкой армии.
https://ria.ru/20220524/bayden-1790500480.html
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сша
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в мире, сша, китай, тайвань, джо байден
17:57 25.05.2022
 
Экс-сотрудник Пентагона: Байден угрожает войной, к которой США не готовы

Экс-сотрудник Пентагона Колби: президент Байден угрожает войной, к которой США не готовы

© AFP 2022 / Jiji PressСамолеты США MV-22 Osprey на военной базе Футэмма, остров Окинава
Самолеты США MV-22 Osprey на военной базе Футэмма, остров Окинава - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / Jiji Press
Самолеты США MV-22 Osprey на военной базе Футэмма, остров Окинава. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Не стоит "тыкать дракона", если ты к этому не готов, заявил бывший сотрудник Минобороны США Элбридж Колби Fox News, комментируя недавнее заявление президента Джо Байдена о готовности вступить в военные действия с Китаем из-за Тайваня.
На днях американский лидер заявил, что США готовы "защитить" Тайвань от Китая. При этом Байден ушел от прямого ответа на вопрос, готовы ли к этому Штаты, и лишь сказал, что это их обязательство.
Ведущий Такер Карлсон возмутился заявлением президента и подчеркнул, что тот регулярно выступает с угрозами войны другим странам — прежде всего Китаю и России. Также журналист напомнил о "стратегической двусмысленности" в отношениях Вашингтона с Пекином, которую американская сторона нарушила.
Колби, в свою очередь, назвал это заявление Байдена ошибкой, но в то же время указал на необходимость защитить Тайвань. При этом он призвал говорить об этом "тихо".
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В заявлении Байдена увидели ошибку, способную привести к мировой войне
"Старый принцип гласит: "Говори тихо, но держи в руках большую дубинку". И, как вы отметили, не то чтобы эта большая дубинка у нас была", — сказал эксперт.
Его возмутило, что президент об этом "легко" говорит. Колби призвал "не тыкать дракона".
Карлсон, в свою очередь, указал на критическую зависимость США от Китая — его сетевых серверов и промышленного экспорта.
"Мы должны сосредоточиться на подготовке. <…> Ведем ли мы себя как государство, готовящееся к возможной войне с Китаем в ближайшие годы?" — ответил ему Колби.
По его мнению, военный конфликт с Китаем реален и грозит вылиться в большие жертвы для американской армии.
Ведущий же заявил, что военное командование в США больше занято политикой расового и гендерного разнообразия, чем подготовкой армии.
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