https://ria.ru/20220525/ssha-1790693813.html

Экс-сотрудник Пентагона: Байден угрожает войной, к которой США не готовы

Экс-сотрудник Пентагона: Байден угрожает войной, к которой США не готовы - РИА Новости, 25.05.2022

Экс-сотрудник Пентагона: Байден угрожает войной, к которой США не готовы

Не стоит "тыкать дракона", если ты к этому не готов, заявил бывший сотрудник Минобороны США Элбридж Колби Fox News, комментируя недавнее заявление президента... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:57

2022-05-25T17:57

2022-05-25T17:57

в мире

сша

китай

тайвань

джо байден

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Не стоит "тыкать дракона", если ты к этому не готов, заявил бывший сотрудник Минобороны США Элбридж Колби Fox News, комментируя недавнее заявление президента Джо Байдена о готовности вступить в военные действия с Китаем из-за Тайваня.На днях американский лидер заявил, что США готовы "защитить" Тайвань от Китая. При этом Байден ушел от прямого ответа на вопрос, готовы ли к этому Штаты, и лишь сказал, что это их обязательство.Ведущий Такер Карлсон возмутился заявлением президента и подчеркнул, что тот регулярно выступает с угрозами войны другим странам — прежде всего Китаю и России. Также журналист напомнил о "стратегической двусмысленности" в отношениях Вашингтона с Пекином, которую американская сторона нарушила.Колби, в свою очередь, назвал это заявление Байдена ошибкой, но в то же время указал на необходимость защитить Тайвань. При этом он призвал говорить об этом "тихо"."Старый принцип гласит: "Говори тихо, но держи в руках большую дубинку". И, как вы отметили, не то чтобы эта большая дубинка у нас была", — сказал эксперт.Его возмутило, что президент об этом "легко" говорит. Колби призвал "не тыкать дракона".Карлсон, в свою очередь, указал на критическую зависимость США от Китая — его сетевых серверов и промышленного экспорта."Мы должны сосредоточиться на подготовке. <…> Ведем ли мы себя как государство, готовящееся к возможной войне с Китаем в ближайшие годы?" — ответил ему Колби.По его мнению, военный конфликт с Китаем реален и грозит вылиться в большие жертвы для американской армии.Ведущий же заявил, что военное командование в США больше занято политикой расового и гендерного разнообразия, чем подготовкой армии.

https://ria.ru/20220524/bayden-1790500480.html

https://ria.ru/20220523/ssha-1790266196.html

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китай

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сша, китай, тайвань, джо байден