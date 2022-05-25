https://ria.ru/20220525/srazhenie-1790685722.html

В ЛНР рассказали, где пройдет генеральное сражение за Донбасс

В ЛНР рассказали, где пройдет генеральное сражение за Донбасс - РИА Новости, 25.05.2022

В ЛНР рассказали, где пройдет генеральное сражение за Донбасс

Генеральное сражение за Донбасс пройдет в Краматорске, и это станет изломом войсковой операции, заявил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:35

2022-05-25T17:35

2022-05-25T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

краматорск

украина

лнр

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Генеральное сражение за Донбасс пройдет в Краматорске, и это станет изломом войсковой операции, заявил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев в эфире Первого канала."Генеральное сражение за Донбасс пройдет в Краматорске. Это будет Донбасский излом и конец всей войсковой операции в отношении киевской хунты и самого Донбасса. Это будет излом, от которого Украина уже никогда не оправится", - сказал Киселев в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/rubezhnoe-1790428608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донбасс, краматорск, украина, лнр, россия