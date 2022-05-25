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Украинские СМИ сообщили об исчезновении соли в киевских гипермаркетах
Украинские СМИ сообщили об исчезновении соли в киевских гипермаркетах - РИА Новости, 25.05.2022
Украинские СМИ сообщили об исчезновении соли в киевских гипермаркетах
В гипермаркетах Киева наблюдается дефицит соли, разобрали даже самую дорогую гималайскую, сообщает украинское издание "Страна.ua" в среду в Telegram и приводит... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:00
2022-05-25T15:00
2022-05-25T15:06
в мире
ашан
украина
киев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В гипермаркетах Киева наблюдается дефицит соли, разобрали даже самую дорогую гималайскую, сообщает украинское издание "Страна.ua" в среду в Telegram и приводит фотографии пустых прилавков."Ашан в Киеве. На прилавках нет соли. Размели даже дорогую гималайскую за 95 гривен (3,21 доллара)", - рассказала изданию сотрудница гипермаркета Ашан. По словам сотрудницы, пока непонятно, когда соль могут завести в магазин. "Соль будет, но когда — не знаю", — сказала она.Ранее СМИ сообщали о том, что крупнейшее в Европе предприятие по добыче соли — ГП "Артемсоль" не работает больше месяца. Предприятие расположено в Донецкой области Украины.В мае киевские власти разрешили продажу алкоголя в заведениях общественного питания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ашан, украина, киев
15:00 25.05.2022 (обновлено: 15:06 25.05.2022)
Украинские СМИ сообщили об исчезновении соли в киевских гипермаркетах
Украинские СМИ сообщили о дефиците соли, даже самой дорогой, в гипермаркетах Киева