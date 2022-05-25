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Украинские СМИ сообщили об исчезновении соли в киевских гипермаркетах

Украинские СМИ сообщили об исчезновении соли в киевских гипермаркетах - РИА Новости, 25.05.2022

Украинские СМИ сообщили об исчезновении соли в киевских гипермаркетах

В гипермаркетах Киева наблюдается дефицит соли, разобрали даже самую дорогую гималайскую, сообщает украинское издание "Страна.ua" в среду в Telegram и приводит... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:00

2022-05-25T15:00

2022-05-25T15:06

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ашан

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киев

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В гипермаркетах Киева наблюдается дефицит соли, разобрали даже самую дорогую гималайскую, сообщает украинское издание "Страна.ua" в среду в Telegram и приводит фотографии пустых прилавков."Ашан в Киеве. На прилавках нет соли. Размели даже дорогую гималайскую за 95 гривен (3,21 доллара)", - рассказала изданию сотрудница гипермаркета Ашан. По словам сотрудницы, пока непонятно, когда соль могут завести в магазин. "Соль будет, но когда — не знаю", — сказала она.Ранее СМИ сообщали о том, что крупнейшее в Европе предприятие по добыче соли — ГП "Артемсоль" не работает больше месяца. Предприятие расположено в Донецкой области Украины.В мае киевские власти разрешили продажу алкоголя в заведениях общественного питания.

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украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ашан, украина, киев