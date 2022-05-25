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В Мали время французских СМИ истекает, считает политический обозреватель
В Мали время французских СМИ истекает, считает политический обозреватель - РИА Новости, 25.05.2022
В Мали время французских СМИ истекает, считает политический обозреватель
Время, когда подконтрольные французским властям СМИ навязывали в Мали свою экономическую, политическую и культурную повестку, заканчивается, и в сфере массовых... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:55
2022-05-25T14:55
2022-05-25T14:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Время, когда подконтрольные французским властям СМИ навязывали в Мали свою экономическую, политическую и культурную повестку, заканчивается, и в сфере массовых коммуникаций появляются новые каналы информации, считает политический обозреватель Международного евразийского движения Дарья Платонова."Сейчас развиваются альтернативные мнения, в частности, есть очень много блогеров, группы в соцсетях, именно через них сейчас распространяется информация, и им больше доверяет африканская молодежь и граждане. Поэтому время французских колониальных СМИ близится к своему закату, и начинается эпоха новых источников информации", - сообщила Платонова на пресс-конференции в Петербурге по итогам экспедиции журналиста-расследователя Эдварда Чеснокова в Мали.Эксперт по Франции привела в пример недавний запрет работы в Мали двух французских каналов - телеканала France 24 и радиостанции RFI."Это свидетельствует о том, что малийцы осознают то, что их не только пытались подчинить в политическом, экономическом и военном плане диктату Франции, но и проводили культурную гегемонию", - заключила она.
https://ria.ru/20220523/mali-1790086673.html
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в мире, мали, франция, санкт-петербург, france 24
В Мали время французских СМИ истекает, считает политический обозреватель
Обозреватель Платонова считает, что в Мали время французских колониальных СМИ истекает