https://ria.ru/20220525/smi-1790626540.html

Москва ответит на недружественные действия против СМИ, заявили в МИД

Москва ответит на недружественные действия против СМИ, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022

Москва ответит на недружественные действия против СМИ, заявили в МИД

Москва ответит на возможные недружественные действия в отношении СМИ России в англо-саксонских странах, возможно и ассиметрично, меры уже готовятся, сообщила на РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:49

2022-05-25T14:49

2022-05-25T15:13

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва ответит на возможные недружественные действия в отношении СМИ России в англо-саксонских странах, возможно и ассиметрично, меры уже готовятся, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Давать адекватный ответ мы будем на все, собственно говоря, сейчас мы вырабатываем целый пакет мер в отношении СМИ, журналистов из англо-саксонских СМИ, учитывая, что там были репрессивные меры предприняты в отношении российских СМИ", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.Говоря о том, можно ли ожидать ответных действий Москвы в отношении представителей иностранных СМИ из других стран, которые ввели рестрикции против российских медиа, она указала: "Да, можно ожидать". "Мы действительно будем отвечать на все недружественные действия в отношении российских СМИ, не буду сейчас их квалифицировать... Мы будем отвечать, конечно, на многое несимметрично", - пояснила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/gosduma-1790151260.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)