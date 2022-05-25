https://ria.ru/20220525/smi-1790626540.html
Москва ответит на недружественные действия против СМИ, заявили в МИД
Москва ответит на недружественные действия против СМИ, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022
Москва ответит на недружественные действия против СМИ, заявили в МИД
Москва ответит на возможные недружественные действия в отношении СМИ России в англо-саксонских странах, возможно и ассиметрично, меры уже готовятся, сообщила на РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:49
2022-05-25T14:49
2022-05-25T15:13
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва ответит на возможные недружественные действия в отношении СМИ России в англо-саксонских странах, возможно и ассиметрично, меры уже готовятся, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Давать адекватный ответ мы будем на все, собственно говоря, сейчас мы вырабатываем целый пакет мер в отношении СМИ, журналистов из англо-саксонских СМИ, учитывая, что там были репрессивные меры предприняты в отношении российских СМИ", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.Говоря о том, можно ли ожидать ответных действий Москвы в отношении представителей иностранных СМИ из других стран, которые ввели рестрикции против российских медиа, она указала: "Да, можно ожидать". "Мы действительно будем отвечать на все недружественные действия в отношении российских СМИ, не буду сейчас их квалифицировать... Мы будем отвечать, конечно, на многое несимметрично", - пояснила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/gosduma-1790151260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:49 25.05.2022 (обновлено: 15:13 25.05.2022)
Москва ответит на недружественные действия против СМИ, заявили в МИД
МИД: Москва готовит пакет ответных мер на недружественные действия против СМИ