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Москва ответит на недружественные действия против СМИ, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022
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Москва ответит на недружественные действия против СМИ, заявили в МИД
Москва ответит на недружественные действия против СМИ, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022
Москва ответит на недружественные действия против СМИ, заявили в МИД
Москва ответит на возможные недружественные действия в отношении СМИ России в англо-саксонских странах, возможно и ассиметрично, меры уже готовятся, сообщила на РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:49
2022-05-25T15:13
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва ответит на возможные недружественные действия в отношении СМИ России в англо-саксонских странах, возможно и ассиметрично, меры уже готовятся, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Давать адекватный ответ мы будем на все, собственно говоря, сейчас мы вырабатываем целый пакет мер в отношении СМИ, журналистов из англо-саксонских СМИ, учитывая, что там были репрессивные меры предприняты в отношении российских СМИ", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.Говоря о том, можно ли ожидать ответных действий Москвы в отношении представителей иностранных СМИ из других стран, которые ввели рестрикции против российских медиа, она указала: "Да, можно ожидать". "Мы действительно будем отвечать на все недружественные действия в отношении российских СМИ, не буду сейчас их квалифицировать... Мы будем отвечать, конечно, на многое несимметрично", - пояснила она.
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:49 25.05.2022 (обновлено: 15:13 25.05.2022)
 
Москва ответит на недружественные действия против СМИ, заявили в МИД

МИД: Москва готовит пакет ответных мер на недружественные действия против СМИ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва ответит на возможные недружественные действия в отношении СМИ России в англо-саксонских странах, возможно и ассиметрично, меры уже готовятся, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Давать адекватный ответ мы будем на все, собственно говоря, сейчас мы вырабатываем целый пакет мер в отношении СМИ, журналистов из англо-саксонских СМИ, учитывая, что там были репрессивные меры предприняты в отношении российских СМИ", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Говоря о том, можно ли ожидать ответных действий Москвы в отношении представителей иностранных СМИ из других стран, которые ввели рестрикции против российских медиа, она указала: "Да, можно ожидать". "Мы действительно будем отвечать на все недружественные действия в отношении российских СМИ, не буду сейчас их квалифицировать... Мы будем отвечать, конечно, на многое несимметрично", - пояснила она.
 
В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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