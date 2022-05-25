https://ria.ru/20220525/smi-1790592975.html

Песков заявил о дефиците объективной информации по Украине в западных СМИ

Песков заявил о дефиците объективной информации по Украине в западных СМИ - РИА Новости, 25.05.2022

Песков заявил о дефиците объективной информации по Украине в западных СМИ

В западных СМИ отмечается дефицит объективной информации о происходящем на Украине, довлеет русофобский подход, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:23

2022-05-25T12:23

2022-05-25T12:26

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дмитрий песков

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В западных СМИ отмечается дефицит объективной информации о происходящем на Украине, довлеет русофобский подход, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, все-таки доминирует и довлеет в информационном поле такой русофобский подход, который не основывается на попытке объективно проанализировать происходящее", - сказал он журналистам.В то же время Песков отметил, что в Кремле замечают и объективные публикации."Безусловно, мы это замечаем. Мы мониторим СМИ, в том числе, западные СМИ. Но, к сожалению, такой объективной информации по-прежнему очень мало, ощущается серьезный дефицит такой информации", - сказал он.

https://ria.ru/20220525/vsu-1790591165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, дмитрий песков