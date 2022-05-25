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Песков заявил о дефиците объективной информации по Украине в западных СМИ - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/smi-1790592975.html
Песков заявил о дефиците объективной информации по Украине в западных СМИ
Песков заявил о дефиците объективной информации по Украине в западных СМИ - РИА Новости, 25.05.2022
Песков заявил о дефиците объективной информации по Украине в западных СМИ
В западных СМИ отмечается дефицит объективной информации о происходящем на Украине, довлеет русофобский подход, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:23
2022-05-25T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В западных СМИ отмечается дефицит объективной информации о происходящем на Украине, довлеет русофобский подход, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, все-таки доминирует и довлеет в информационном поле такой русофобский подход, который не основывается на попытке объективно проанализировать происходящее", - сказал он журналистам.В то же время Песков отметил, что в Кремле замечают и объективные публикации."Безусловно, мы это замечаем. Мы мониторим СМИ, в том числе, западные СМИ. Но, к сожалению, такой объективной информации по-прежнему очень мало, ощущается серьезный дефицит такой информации", - сказал он.
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в мире, украина, россия, дмитрий песков
12:23 25.05.2022 (обновлено: 12:26 25.05.2022)
 
Песков заявил о дефиците объективной информации по Украине в западных СМИ

Пресс-секретарь Песков заявил о дефиците объективной информации по Украине в западных СМИ

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В западных СМИ отмечается дефицит объективной информации о происходящем на Украине, довлеет русофобский подход, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, все-таки доминирует и довлеет в информационном поле такой русофобский подход, который не основывается на попытке объективно проанализировать происходящее", - сказал он журналистам.
В то же время Песков отметил, что в Кремле замечают и объективные публикации.
"Безусловно, мы это замечаем. Мы мониторим СМИ, в том числе, западные СМИ. Но, к сожалению, такой объективной информации по-прежнему очень мало, ощущается серьезный дефицит такой информации", - сказал он.
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