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ГД приняла проект об отмене возрастного предела для службы по контракту - РИА Новости, 25.05.2022
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ГД приняла проект об отмене возрастного предела для службы по контракту
ГД приняла проект об отмене возрастного предела для службы по контракту - РИА Новости, 25.05.2022
ГД приняла проект об отмене возрастного предела для службы по контракту
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сначала в первом, а затем во втором и третьем чтении законопроект об отмене верхнего возрастного предела для... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:26
2022-05-25T13:31
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сначала в первом, а затем во втором и третьем чтении законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.Документ был внесен в палату 20 мая депутатами от фракции "Единая Россия" Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. Изменения предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". В пояснительной записке к документу уточняется, что сейчас в законе предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане - в возрасте от 18 до 30 лет.Как говорится в сопроводительных материалах, законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.Также отмечается, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, при этом опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам.По мнению авторов инициативы, реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и другие) на военную службу по контракту.
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россия, госдума рф, общество, андрей красов, единая россия, армия, безопасность
13:26 25.05.2022 (обновлено: 13:31 25.05.2022)
 
ГД приняла проект об отмене возрастного предела для службы по контракту

ГД приняла проект об отмене верхнего возрастного предела для первой службы по контракту

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сначала в первом, а затем во втором и третьем чтении законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.
Документ был внесен в палату 20 мая депутатами от фракции "Единая Россия" Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. Изменения предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". В пояснительной записке к документу уточняется, что сейчас в законе предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане - в возрасте от 18 до 30 лет.
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Как говорится в сопроводительных материалах, законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.
Также отмечается, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, при этом опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам.
По мнению авторов инициативы, реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и другие) на военную службу по контракту.
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