https://ria.ru/20220525/sluzhba-1790606802.html
ГД приняла проект об отмене возрастного предела для службы по контракту
ГД приняла проект об отмене возрастного предела для службы по контракту - РИА Новости, 25.05.2022
ГД приняла проект об отмене возрастного предела для службы по контракту
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сначала в первом, а затем во втором и третьем чтении законопроект об отмене верхнего возрастного предела для... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:26
2022-05-25T13:26
2022-05-25T13:31
россия
госдума рф
общество
андрей красов
единая россия
армия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сначала в первом, а затем во втором и третьем чтении законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.Документ был внесен в палату 20 мая депутатами от фракции "Единая Россия" Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. Изменения предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". В пояснительной записке к документу уточняется, что сейчас в законе предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане - в возрасте от 18 до 30 лет.Как говорится в сопроводительных материалах, законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.Также отмечается, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, при этом опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам.По мнению авторов инициативы, реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и другие) на военную службу по контракту.
https://ria.ru/20220520/sluzhba-1789821370.html
https://ria.ru/20220401/prizyv-1780843330.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество, андрей красов, единая россия, армия, безопасность
13:26 25.05.2022 (обновлено: 13:31 25.05.2022)
ГД приняла проект об отмене возрастного предела для службы по контракту
ГД приняла проект об отмене верхнего возрастного предела для первой службы по контракту
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сначала в первом, а затем во втором и третьем чтении законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.
Документ был внесен в палату 20 мая депутатами от фракции "Единая Россия
" Андреем Картаполовым и Андреем Красовым
. Изменения предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". В пояснительной записке к документу уточняется, что сейчас в законе предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане - в возрасте от 18 до 30 лет.
Как говорится в сопроводительных материалах, законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.
Также отмечается, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, при этом опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам.
По мнению авторов инициативы, реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и другие) на военную службу по контракту.