https://ria.ru/20220525/sluzhba-1790606802.html

ГД приняла проект об отмене возрастного предела для службы по контракту

ГД приняла проект об отмене возрастного предела для службы по контракту - РИА Новости, 25.05.2022

ГД приняла проект об отмене возрастного предела для службы по контракту

Госдума на пленарном заседании в среду приняла сначала в первом, а затем во втором и третьем чтении законопроект об отмене верхнего возрастного предела для... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:26

2022-05-25T13:26

2022-05-25T13:31

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сначала в первом, а затем во втором и третьем чтении законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.Документ был внесен в палату 20 мая депутатами от фракции "Единая Россия" Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. Изменения предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". В пояснительной записке к документу уточняется, что сейчас в законе предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане - в возрасте от 18 до 30 лет.Как говорится в сопроводительных материалах, законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.Также отмечается, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, при этом опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам.По мнению авторов инициативы, реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и другие) на военную службу по контракту.

https://ria.ru/20220520/sluzhba-1789821370.html

https://ria.ru/20220401/prizyv-1780843330.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, общество, андрей красов, единая россия, армия, безопасность