https://ria.ru/20220525/sitpendiya-1790688905.html

В Нижегородской области учредили стипендию для студентов в сфере IT

В Нижегородской области учредили стипендию для студентов в сфере IT - РИА Новости, 25.05.2022

В Нижегородской области учредили стипендию для студентов в сфере IT

Новая стипендия имени ученого Юрия Неймарка появится в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:44

2022-05-25T17:44

2022-05-25T18:09

нижегородская область

общество

нижегородская область

ссср

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нижегородский государственный университет

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Новая стипендия имени ученого Юрия Неймарка появится в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области сообщил, что на стипендию смогут рассчитывать выбравшие IT-специальность в нижегородских вузах студенты-первокурсники: победители и призеры региональных и всероссийских олимпиад по информатике, математике или физике, а также выпускники, сдавшие ЕГЭ по одному из этих предметов на 100 баллов."Идет пора экзаменов, и нам бы хотелось дополнительно мотивировать тех, кто выберет для себя IT-специальность, поступая в нижегородские вузы. В регионе есть возможность получить очень сильное профильное образование, а затем продолжить карьеру в этой сфере", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Глава региона отметил, что в Нижегородской области ведётся системная работа по развитию отрасли информационных технологий. Внедряются меры поддержки IT-компаний, создается IT-кампус мирового уровня."Имя Юрия Исааковича Неймарка для стипендии выбрано неслучайно. Он стоял у истоков создания первого в стране факультета вычислительной математики и кибернетики. В следующем году мы будем отмечать 60-летие факультета ВМК ННГУ", - подчеркнул Никитин.Стипендия будет назначаться студентам нижегородских вузов 1 курса очной формы обучения с 1 сентября 2022 года. Тридцать тысяч рублей будут выплачивать студентам из числа победителей или призеров заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по информатике, математике или физике. Пятнадцать тысяч рублей будут получать студенты из числа победителей региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по информатике, математике или физике, а также студенты, получившие в год поступления в вуз 100 баллов по результатам ЕГЭ по информатике, математике или физике.Юрий Исаакович Неймарк - советский и российский математик, доктор технических наук и почетный профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. В 1963 году основал первый в СССР факультет вычислительной математики и кибернетики в Горьковском университете. В его честь назван IT-кампус, который появится в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20220525/forum-1790595780.html

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ссср

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, нижегородская область, ссср, нижний новгород, нижегородский государственный университет, глеб никитин, навигатор абитуриента