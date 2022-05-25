Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области учредили стипендию для студентов в сфере IT - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20220525/sitpendiya-1790688905.html
В Нижегородской области учредили стипендию для студентов в сфере IT
В Нижегородской области учредили стипендию для студентов в сфере IT - РИА Новости, 25.05.2022
В Нижегородской области учредили стипендию для студентов в сфере IT
Новая стипендия имени ученого Юрия Неймарка появится в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:44
2022-05-25T18:09
нижегородская область
общество
нижегородская область
ссср
нижний новгород
нижегородский государственный университет
глеб никитин
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_087880b605aaf0f2c5efab3bba6e1994.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Новая стипендия имени ученого Юрия Неймарка появится в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области сообщил, что на стипендию смогут рассчитывать выбравшие IT-специальность в нижегородских вузах студенты-первокурсники: победители и призеры региональных и всероссийских олимпиад по информатике, математике или физике, а также выпускники, сдавшие ЕГЭ по одному из этих предметов на 100 баллов."Идет пора экзаменов, и нам бы хотелось дополнительно мотивировать тех, кто выберет для себя IT-специальность, поступая в нижегородские вузы. В регионе есть возможность получить очень сильное профильное образование, а затем продолжить карьеру в этой сфере", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Глава региона отметил, что в Нижегородской области ведётся системная работа по развитию отрасли информационных технологий. Внедряются меры поддержки IT-компаний, создается IT-кампус мирового уровня."Имя Юрия Исааковича Неймарка для стипендии выбрано неслучайно. Он стоял у истоков создания первого в стране факультета вычислительной математики и кибернетики. В следующем году мы будем отмечать 60-летие факультета ВМК ННГУ", - подчеркнул Никитин.Стипендия будет назначаться студентам нижегородских вузов 1 курса очной формы обучения с 1 сентября 2022 года. Тридцать тысяч рублей будут выплачивать студентам из числа победителей или призеров заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по информатике, математике или физике. Пятнадцать тысяч рублей будут получать студенты из числа победителей региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по информатике, математике или физике, а также студенты, получившие в год поступления в вуз 100 баллов по результатам ЕГЭ по информатике, математике или физике.Юрий Исаакович Неймарк - советский и российский математик, доктор технических наук и почетный профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. В 1963 году основал первый в СССР факультет вычислительной математики и кибернетики в Горьковском университете. В его честь назван IT-кампус, который появится в Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20220525/forum-1790595780.html
https://ria.ru/20220519/soglashenie-1789605244.html
нижегородская область
ссср
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_115f0a4b26ac890b0f17ac3208209840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нижегородская область, ссср, нижний новгород, нижегородский государственный университет, глеб никитин, навигатор абитуриента
17:44 25.05.2022 (обновлено: 18:09 25.05.2022)
 
В Нижегородской области учредили стипендию для студентов в сфере IT

В Нижегородской области учредили стипендию для студентов в сфере IT

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Аудитория в университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Новая стипендия имени ученого Юрия Неймарка появится в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области сообщил, что на стипендию смогут рассчитывать выбравшие IT-специальность в нижегородских вузах студенты-первокурсники: победители и призеры региональных и всероссийских олимпиад по информатике, математике или физике, а также выпускники, сдавшие ЕГЭ по одному из этих предметов на 100 баллов.
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 12:32Нижегородская область
Около 200 нижегородских предприятий стали участниками форума по экспорту
"Идет пора экзаменов, и нам бы хотелось дополнительно мотивировать тех, кто выберет для себя IT-специальность, поступая в нижегородские вузы. В регионе есть возможность получить очень сильное профильное образование, а затем продолжить карьеру в этой сфере", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона отметил, что в Нижегородской области ведётся системная работа по развитию отрасли информационных технологий. Внедряются меры поддержки IT-компаний, создается IT-кампус мирового уровня.
"Имя Юрия Исааковича Неймарка для стипендии выбрано неслучайно. Он стоял у истоков создания первого в стране факультета вычислительной математики и кибернетики. В следующем году мы будем отмечать 60-летие факультета ВМК ННГУ", - подчеркнул Никитин.
Стипендия будет назначаться студентам нижегородских вузов 1 курса очной формы обучения с 1 сентября 2022 года. Тридцать тысяч рублей будут выплачивать студентам из числа победителей или призеров заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по информатике, математике или физике. Пятнадцать тысяч рублей будут получать студенты из числа победителей региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по информатике, математике или физике, а также студенты, получившие в год поступления в вуз 100 баллов по результатам ЕГЭ по информатике, математике или физике.
Юрий Исаакович Неймарк - советский и российский математик, доктор технических наук и почетный профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. В 1963 году основал первый в СССР факультет вычислительной математики и кибернетики в Горьковском университете. В его честь назван IT-кампус, который появится в Нижнем Новгороде.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 22:37Нижегородская область
Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией
 
Нижегородская областьОбществоНижегородская областьСССРНижний НовгородНижегородский государственный университетГлеб НикитинНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала