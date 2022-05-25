15:54 25.05.2022 (обновлено: 19:06 25.05.2022)
Роспотребнадзор назвал штрафы в маркетплейс необоснованными
Свердловский Роспотребнадзор: маркетплейс не может брать штрафы за возврат
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru / Перейти в фотобанкРесепшн и примерочные кабинки Wildberries
Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Маркетплейс не может брать штрафы, установленные в виде единой платы за возврат любого товара, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Ранее в сообществе Wildberries в соцсети "ВКонтакте" пользователи начали активно жаловаться на штрафы в размере 100 рублей за отказ от каждой позиции в заказе, отмечая, что штраф взимается при любой доле выкупа и уровне возврата. Некоторые также утверждали, что маркетплейс списывает эту сумму даже в случае возврата бракованного товара. При этом пресс-служба маркетплейса сообщила РИА Новости, что Wildberries не вводил массовые штрафы за возврат товаров - данная мера затрагивает лишь около 10% пользователей с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа.
"По мнению экспертов управления Роспотребнадзора по Свердловской области, любые расходы на доставку возвращенного товара надлежащего качества должны быть обоснованными, иметь подтверждение и быть связаны именно с возвратом конкретного товара, а не носить характер штрафа, установленного в виде единой платы за возврат любого товара", - говорится в сообщении управления.
Роспотребнадзор отмечает, что законом о защите прав потребителей определен порядок отказа потребителя от товара надлежащего качества. В частности, предусмотрено, что при отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара. В случае, если потребитель не согласен с размером таких расходов, он вправе подать претензию в адрес продавца, а в дальнейшем имеет право оспорить его через суд.
При этом все расходы, связанные с доставкой некачественного товара, должен нести сам продавец, а если их понес потребитель, то данные расходы должны быть возмещены продавцом в качестве понесенных убытков, подчеркивает управление.