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Роспотребнадзор назвал штрафы в маркетплейс необоснованными - РИА Новости, 25.05.2022
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Роспотребнадзор назвал штрафы в маркетплейс необоснованными
Роспотребнадзор назвал штрафы в маркетплейс необоснованными - РИА Новости, 25.05.2022
Роспотребнадзор назвал штрафы в маркетплейс необоснованными
Маркетплейс не может брать штрафы, установленные в виде единой платы за возврат любого товара, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:54
2022-05-25T19:06
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
wildberries
россия
экономика
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Маркетплейс не может брать штрафы, установленные в виде единой платы за возврат любого товара, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.Ранее в сообществе Wildberries в соцсети "ВКонтакте" пользователи начали активно жаловаться на штрафы в размере 100 рублей за отказ от каждой позиции в заказе, отмечая, что штраф взимается при любой доле выкупа и уровне возврата. Некоторые также утверждали, что маркетплейс списывает эту сумму даже в случае возврата бракованного товара. При этом пресс-служба маркетплейса сообщила РИА Новости, что Wildberries не вводил массовые штрафы за возврат товаров - данная мера затрагивает лишь около 10% пользователей с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа."По мнению экспертов управления Роспотребнадзора по Свердловской области, любые расходы на доставку возвращенного товара надлежащего качества должны быть обоснованными, иметь подтверждение и быть связаны именно с возвратом конкретного товара, а не носить характер штрафа, установленного в виде единой платы за возврат любого товара", - говорится в сообщении управления.Роспотребнадзор отмечает, что законом о защите прав потребителей определен порядок отказа потребителя от товара надлежащего качества. В частности, предусмотрено, что при отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара. В случае, если потребитель не согласен с размером таких расходов, он вправе подать претензию в адрес продавца, а в дальнейшем имеет право оспорить его через суд.При этом все расходы, связанные с доставкой некачественного товара, должен нести сам продавец, а если их понес потребитель, то данные расходы должны быть возмещены продавцом в качестве понесенных убытков, подчеркивает управление.
https://ria.ru/20220524/wildberries-1790357789.html
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свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), wildberries, россия, экономика, общество
15:54 25.05.2022 (обновлено: 19:06 25.05.2022)
 
Роспотребнадзор назвал штрафы в маркетплейс необоснованными

Свердловский Роспотребнадзор: маркетплейс не может брать штрафы за возврат

© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru / Перейти в фотобанкРесепшн и примерочные кабинки Wildberries
Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru
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Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Маркетплейс не может брать штрафы, установленные в виде единой платы за возврат любого товара, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Ранее в сообществе Wildberries в соцсети "ВКонтакте" пользователи начали активно жаловаться на штрафы в размере 100 рублей за отказ от каждой позиции в заказе, отмечая, что штраф взимается при любой доле выкупа и уровне возврата. Некоторые также утверждали, что маркетплейс списывает эту сумму даже в случае возврата бракованного товара. При этом пресс-служба маркетплейса сообщила РИА Новости, что Wildberries не вводил массовые штрафы за возврат товаров - данная мера затрагивает лишь около 10% пользователей с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа.
Склад Wildberries
24 мая, 12:29
В Wildberries прокомментировали введение штрафов за отказ от товара
"По мнению экспертов управления Роспотребнадзора по Свердловской области, любые расходы на доставку возвращенного товара надлежащего качества должны быть обоснованными, иметь подтверждение и быть связаны именно с возвратом конкретного товара, а не носить характер штрафа, установленного в виде единой платы за возврат любого товара", - говорится в сообщении управления.
Роспотребнадзор отмечает, что законом о защите прав потребителей определен порядок отказа потребителя от товара надлежащего качества. В частности, предусмотрено, что при отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара. В случае, если потребитель не согласен с размером таких расходов, он вправе подать претензию в адрес продавца, а в дальнейшем имеет право оспорить его через суд.
При этом все расходы, связанные с доставкой некачественного товара, должен нести сам продавец, а если их понес потребитель, то данные расходы должны быть возмещены продавцом в качестве понесенных убытков, подчеркивает управление.
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:42
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Свердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)WildberriesРоссияЭкономикаОбщество
 
 
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