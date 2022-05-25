https://ria.ru/20220525/shtrafy-1790649456.html

Роспотребнадзор назвал штрафы в маркетплейс необоснованными

Роспотребнадзор назвал штрафы в маркетплейс необоснованными - РИА Новости, 25.05.2022

Роспотребнадзор назвал штрафы в маркетплейс необоснованными

Маркетплейс не может брать штрафы, установленные в виде единой платы за возврат любого товара, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:54

2022-05-25T15:54

2022-05-25T19:06

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

wildberries

россия

экономика

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Маркетплейс не может брать штрафы, установленные в виде единой платы за возврат любого товара, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.Ранее в сообществе Wildberries в соцсети "ВКонтакте" пользователи начали активно жаловаться на штрафы в размере 100 рублей за отказ от каждой позиции в заказе, отмечая, что штраф взимается при любой доле выкупа и уровне возврата. Некоторые также утверждали, что маркетплейс списывает эту сумму даже в случае возврата бракованного товара. При этом пресс-служба маркетплейса сообщила РИА Новости, что Wildberries не вводил массовые штрафы за возврат товаров - данная мера затрагивает лишь около 10% пользователей с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа."По мнению экспертов управления Роспотребнадзора по Свердловской области, любые расходы на доставку возвращенного товара надлежащего качества должны быть обоснованными, иметь подтверждение и быть связаны именно с возвратом конкретного товара, а не носить характер штрафа, установленного в виде единой платы за возврат любого товара", - говорится в сообщении управления.Роспотребнадзор отмечает, что законом о защите прав потребителей определен порядок отказа потребителя от товара надлежащего качества. В частности, предусмотрено, что при отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара. В случае, если потребитель не согласен с размером таких расходов, он вправе подать претензию в адрес продавца, а в дальнейшем имеет право оспорить его через суд.При этом все расходы, связанные с доставкой некачественного товара, должен нести сам продавец, а если их понес потребитель, то данные расходы должны быть возмещены продавцом в качестве понесенных убытков, подчеркивает управление.

https://ria.ru/20220524/wildberries-1790357789.html

https://ria.ru/20220519/biznes-1789378431.html

свердловская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), wildberries, россия, экономика, общество