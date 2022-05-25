https://ria.ru/20220525/shtraf-1790745690.html

Суд оштрафовал ресторан Моргенштерна* за продажу алкоголя без лицензии

Суд оштрафовал ресторан Моргенштерна* за продажу алкоголя без лицензии - РИА Новости, 25.05.2022

Суд оштрафовал ресторан Моргенштерна* за продажу алкоголя без лицензии

Арбитражный суд Москвы по заявлению столичного департамента торговли и услуг оштрафовал ООО "Кайф", наполовину принадлежащее музыканту Алишеру Моргенштерну* и... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T23:12

2022-05-25T23:12

2022-05-25T23:16

моргенштерн (алишер моргенштерн)

ресторан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589201346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a43a867cd1c205b160477c517a52b75.jpg

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению столичного департамента торговли и услуг оштрафовал ООО "Кайф", наполовину принадлежащее музыканту Алишеру Моргенштерну* и управляющее рестораном Kaif Provenance, на 1,5 миллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии, следует из опубликованного в среду решения суда.Протокол об административном правонарушении в отношении ответчика был составлен в декабре 2021 года. Проверка обнаружила алкогольную продукцию "в широком ассортименте" за и под барной стойкой, на стеллажах, в шкафу и в холодильниках, часть алкогольной продукции была вскрыта. Проверяющие составили опись алкогольной продукции на девяти листах (926 единиц) и изъяли ее, говорится в судебном акте.В суде представитель ресторана заявил, что алкоголь продается компанией ООО "Барные танцы", которая является субарендатором части помещений и чьи реквизиты указаны на чеках. При этом, по словам представителя департамента, доказательств арендного использования помещений непосредственно компанией "Барные танцы" не установлено, весь алкоголь хранился в помещениях ООО "Кайф".Суд пришел к выводу, что договор субаренды является мнимой сделкой. Единственной целью совместной деятельности двух юрлиц в ресторане, как отмечается в судебном акте, являлась розничная продажа алкогольной продукции в отсутствии соответствующей лицензии.В то же время суд счел возможным назначить штраф ниже минимального предела, предусмотренного за нарушение правил оборота алкогольной продукции. Отдельным пунктом решения суд определил уничтожить весь изъятый у нарушителя алкоголь.По данным ЕГРЮЛ, по 50% в ООО "Кайф" принадлежит Моргенштерну* и бизнесмену Эдуарду Попову. Основным видом деятельности указана "деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220525/shtrafy-1790649456.html

https://ria.ru/20220523/morgenshtern-1790087840.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), ресторан