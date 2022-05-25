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Суд оштрафовал ресторан Моргенштерна* за продажу алкоголя без лицензии - РИА Новости, 25.05.2022
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Суд оштрафовал ресторан Моргенштерна* за продажу алкоголя без лицензии
Суд оштрафовал ресторан Моргенштерна* за продажу алкоголя без лицензии - РИА Новости, 25.05.2022
Суд оштрафовал ресторан Моргенштерна* за продажу алкоголя без лицензии
Арбитражный суд Москвы по заявлению столичного департамента торговли и услуг оштрафовал ООО "Кайф", наполовину принадлежащее музыканту Алишеру Моргенштерну* и... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T23:12
2022-05-25T23:16
моргенштерн (алишер моргенштерн)
ресторан
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению столичного департамента торговли и услуг оштрафовал ООО "Кайф", наполовину принадлежащее музыканту Алишеру Моргенштерну* и управляющее рестораном Kaif Provenance, на 1,5 миллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии, следует из опубликованного в среду решения суда.Протокол об административном правонарушении в отношении ответчика был составлен в декабре 2021 года. Проверка обнаружила алкогольную продукцию "в широком ассортименте" за и под барной стойкой, на стеллажах, в шкафу и в холодильниках, часть алкогольной продукции была вскрыта. Проверяющие составили опись алкогольной продукции на девяти листах (926 единиц) и изъяли ее, говорится в судебном акте.В суде представитель ресторана заявил, что алкоголь продается компанией ООО "Барные танцы", которая является субарендатором части помещений и чьи реквизиты указаны на чеках. При этом, по словам представителя департамента, доказательств арендного использования помещений непосредственно компанией "Барные танцы" не установлено, весь алкоголь хранился в помещениях ООО "Кайф".Суд пришел к выводу, что договор субаренды является мнимой сделкой. Единственной целью совместной деятельности двух юрлиц в ресторане, как отмечается в судебном акте, являлась розничная продажа алкогольной продукции в отсутствии соответствующей лицензии.В то же время суд счел возможным назначить штраф ниже минимального предела, предусмотренного за нарушение правил оборота алкогольной продукции. Отдельным пунктом решения суд определил уничтожить весь изъятый у нарушителя алкоголь.По данным ЕГРЮЛ, по 50% в ООО "Кайф" принадлежит Моргенштерну* и бизнесмену Эдуарду Попову. Основным видом деятельности указана "деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220525/shtrafy-1790649456.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), ресторан
23:12 25.05.2022 (обновлено: 23:16 25.05.2022)
 
Суд оштрафовал ресторан Моргенштерна* за продажу алкоголя без лицензии

Суд оштрафовал ресторан Моргенштерна* на 1,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн*
Рэп-исполнитель Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рэп-исполнитель Моргенштерн*. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению столичного департамента торговли и услуг оштрафовал ООО "Кайф", наполовину принадлежащее музыканту Алишеру Моргенштерну* и управляющее рестораном Kaif Provenance, на 1,5 миллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии, следует из опубликованного в среду решения суда.
Протокол об административном правонарушении в отношении ответчика был составлен в декабре 2021 года. Проверка обнаружила алкогольную продукцию "в широком ассортименте" за и под барной стойкой, на стеллажах, в шкафу и в холодильниках, часть алкогольной продукции была вскрыта. Проверяющие составили опись алкогольной продукции на девяти листах (926 единиц) и изъяли ее, говорится в судебном акте.
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В суде представитель ресторана заявил, что алкоголь продается компанией ООО "Барные танцы", которая является субарендатором части помещений и чьи реквизиты указаны на чеках. При этом, по словам представителя департамента, доказательств арендного использования помещений непосредственно компанией "Барные танцы" не установлено, весь алкоголь хранился в помещениях ООО "Кайф".
Суд пришел к выводу, что договор субаренды является мнимой сделкой. Единственной целью совместной деятельности двух юрлиц в ресторане, как отмечается в судебном акте, являлась розничная продажа алкогольной продукции в отсутствии соответствующей лицензии.
В то же время суд счел возможным назначить штраф ниже минимального предела, предусмотренного за нарушение правил оборота алкогольной продукции. Отдельным пунктом решения суд определил уничтожить весь изъятый у нарушителя алкоголь.
По данным ЕГРЮЛ, по 50% в ООО "Кайф" принадлежит Моргенштерну* и бизнесмену Эдуарду Попову. Основным видом деятельности указана "деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)Ресторан
 
 
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