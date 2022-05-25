22:20 25.05.2022 (обновлено: 23:00 25.05.2022)
В честь мальчика, приветствующего военных, выпустили шоколад "Алешка"
В Белгородской области выпустили шоколад "Алешка" в честь приветствующего военных мальчика
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкВосьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области
Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 25 мая – РИА Новости. В Белгородской области выпустили шоколад "Алешка" в честь мальчика, который приветствует российских военных на границе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Договорились с нашей кондитерской фабрикой и выпустили шоколад "Алешка". Самые важные опознавательные знаки на обертке — шлемофон, воинское приветствие и сирень. Шоколад темный, именно такой и полезен для восстановления сил", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что мальчик Леша стал известен не только в Белгородской области, но и за ее пределами. Честный и искренний ребенок провожает и встречает российских военных и делится с ними своим теплом, которое идет от чистого сердца.
"Так хотелось поделиться этим теплом с военными. Поэтому пробную партию развезли нашим ребятам в госпиталях и тем, кто на передовой. И, конечно же, Леше. Он — наш народный герой", — добавил Гладков.
Губернатор уточнил, что шоколад нельзя купить в магазине.