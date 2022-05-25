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В честь мальчика, приветствующего военных, выпустили шоколад "Алешка" - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/shokolad-1790741941.html
В честь мальчика, приветствующего военных, выпустили шоколад "Алешка"
В честь мальчика, приветствующего военных, выпустили шоколад "Алешка" - РИА Новости, 25.05.2022
В честь мальчика, приветствующего военных, выпустили шоколад "Алешка"
В Белгородской области выпустили шоколад "Алешка" в честь мальчика, который приветствует российских военных на границе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T22:20
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специальная военная операция на украине
белгородская область
общество
россия
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БЕЛГОРОД, 25 мая – РИА Новости. В Белгородской области выпустили шоколад "Алешка" в честь мальчика, который приветствует российских военных на границе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Договорились с нашей кондитерской фабрикой и выпустили шоколад "Алешка". Самые важные опознавательные знаки на обертке — шлемофон, воинское приветствие и сирень. Шоколад темный, именно такой и полезен для восстановления сил", — написал глава региона в своем Telegram-канале.Он рассказал, что мальчик Леша стал известен не только в Белгородской области, но и за ее пределами. Честный и искренний ребенок провожает и встречает российских военных и делится с ними своим теплом, которое идет от чистого сердца."Так хотелось поделиться этим теплом с военными. Поэтому пробную партию развезли нашим ребятам в госпиталях и тем, кто на передовой. И, конечно же, Леше. Он — наш народный герой", — добавил Гладков.Губернатор уточнил, что шоколад нельзя купить в магазине.
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белгородская область
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белгородская область, общество, россия
22:20 25.05.2022 (обновлено: 23:00 25.05.2022)
 
В честь мальчика, приветствующего военных, выпустили шоколад "Алешка"

В Белгородской области выпустили шоколад "Алешка" в честь приветствующего военных мальчика

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкВосьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области
Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 мая – РИА Новости. В Белгородской области выпустили шоколад "Алешка" в честь мальчика, который приветствует российских военных на границе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Договорились с нашей кондитерской фабрикой и выпустили шоколад "Алешка". Самые важные опознавательные знаки на обертке — шлемофон, воинское приветствие и сирень. Шоколад темный, именно такой и полезен для восстановления сил", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что мальчик Леша стал известен не только в Белгородской области, но и за ее пределами. Честный и искренний ребенок провожает и встречает российских военных и делится с ними своим теплом, которое идет от чистого сердца.
"Так хотелось поделиться этим теплом с военными. Поэтому пробную партию развезли нашим ребятам в госпиталях и тем, кто на передовой. И, конечно же, Леше. Он — наш народный герой", — добавил Гладков.
Губернатор уточнил, что шоколад нельзя купить в магазине.
Восьмилетний мальчик Алеша приветствует российских военных - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 14:08Специальная военная операция на Украине
Мальчику Алеше, встречающему солдат в Белгородской области, подарили погоны
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьОбществоРоссия
 
 
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