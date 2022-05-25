https://ria.ru/20220525/shokolad-1790741941.html

В честь мальчика, приветствующего военных, выпустили шоколад "Алешка"

В честь мальчика, приветствующего военных, выпустили шоколад "Алешка" - РИА Новости, 25.05.2022

В честь мальчика, приветствующего военных, выпустили шоколад "Алешка"

В Белгородской области выпустили шоколад "Алешка" в честь мальчика, который приветствует российских военных на границе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T22:20

2022-05-25T22:20

2022-05-25T23:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788749212_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_63b95681e9eec16acfec601996cfd161.jpg

БЕЛГОРОД, 25 мая – РИА Новости. В Белгородской области выпустили шоколад "Алешка" в честь мальчика, который приветствует российских военных на границе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Договорились с нашей кондитерской фабрикой и выпустили шоколад "Алешка". Самые важные опознавательные знаки на обертке — шлемофон, воинское приветствие и сирень. Шоколад темный, именно такой и полезен для восстановления сил", — написал глава региона в своем Telegram-канале.Он рассказал, что мальчик Леша стал известен не только в Белгородской области, но и за ее пределами. Честный и искренний ребенок провожает и встречает российских военных и делится с ними своим теплом, которое идет от чистого сердца."Так хотелось поделиться этим теплом с военными. Поэтому пробную партию развезли нашим ребятам в госпиталях и тем, кто на передовой. И, конечно же, Леше. Он — наш народный герой", — добавил Гладков.Губернатор уточнил, что шоколад нельзя купить в магазине.

https://ria.ru/20220518/pogony-1789230709.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, общество, россия