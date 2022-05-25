https://ria.ru/20220525/sgu-1790427125.html

Ученые разработали установку, способную "видеть" всю кровь человека

Ученые разработали установку, способную "видеть" всю кровь человека - РИА Новости, 25.05.2022

Ученые разработали установку, способную "видеть" всю кровь человека

Ученые Саратовского государственного университета разработали прототип "in vivo цитометра" для обнаружения посторонних биологических объектов — раковых клеток,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:00

2022-05-25T09:00

2022-05-25T09:00

наука

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

навигатор абитуриента

наука

университетская наука

саратов

здоровье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790420417_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_e7c86c5f0aa0e1bb75478d3becdb1dcc.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ученые Саратовского государственного университета разработали прототип "in vivo цитометра" для обнаружения посторонних биологических объектов — раковых клеток, тромбов, патогенов при заражении крови — непосредственно в кровотоке. В отличие от обычного цитометра, он может обследовать практически весь объем крови в организме человека, сообщили в пресс-службе вуза.Проточная цитометрия — это современная технология быстрого измерения характеристик клеток и происходящих в них процессов, которая позволяет исследовать кровь по сигналам светорассеяния и флуоресценции. Как пояснили ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ), применение проточной цитометрии дает возможность диагностировать онкологические заболевания, наблюдать за пациентами из группы риска, оценивать состояние иммунной системы.По его словам, при взятии крови для анализа в стандартную большую пробирку попадет всего несколько раковых клеток у пациента с онкологией, а при неудачном стечении обстоятельств они могут вообще туда не попасть.Исследования проводились на лабораторных крысах: их подключали к разработанной установке таким образом, что часть крови из артерии катетерами выводилась во внешнюю стерильную ячейку, а затем возвращалась в вену. Как пояснили ученые, похожим образом работают медицинские машины для гемодиализа. По их словам, лабораторный прототип установки позволяет наблюдать в данной ячейке в потоке неразбавленной крови посторонние редкие объекты, а также выделять их из потока с помощью магнитного сепаратора.На данном этапе, по оценкам исследователей, основное направление практического применения нового цитометра — использование для научных исследований различных процессов в крови, например, распространения раковых клеток из основной опухоли и формирования метастаз. Для специалистов по тромбообразованию интерес представляет возможность исследовать ранние зародыши тромбов из нескольких склеенных между собой клеток. Данный метод также потенциально можно применять для поиска и извлечения различных патогенов, например, при остром заражении крови."У этой технологии есть ряд аналогов, в основном разработанных в США и Великобритании, которые могут работать непосредственно в кровеносном сосуде", — рассказал Даниил Браташов.Однако по его словам, использование внешней проточной ячейки позволяет лучше "видеть" и разделять объекты, получать больше признаков исследуемых объектов. "Если сравнивать с установками-сепараторами, мы в целом находимся с ними на одном уровне, но можем также видеть объекты непосредственно перед осуществлением сепарации или в процессе", — добавил ученый.Разработка основана на сравнительно недавно созданной технологии микроскопии светового листа. В настоящее время ученые продолжают дорабатывать систему по ряду параметров. "Мы дорабатываем оптическую систему, чтобы получить возможность исследовать не только количественные признаки объектов, но и наблюдать их непосредственно невооруженным глазом (как в микроскопе). Кроме того, мы продолжаем развивать программное обеспечение, чтобы сделать его максимально удобным для пользователя (биолога или медика-исследователя), который смог бы, не разбираясь глубоко в технологии, просто получать изображения посторонних объектов в кровотоке, подсчитывать их статистику и группировать эти объекты при их большом количестве", — добавил ученый СГУ.Направление, в рамках которого проводится данное исследование, входит в стратегический проект Саратовского государственного университета "Технологии персонализированной медицины" программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20220309/rak-1776432823.html

https://ria.ru/20220518/sgu-1789010658.html

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , навигатор абитуриента, наука, университетская наука, саратов, здоровье, россия