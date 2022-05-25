https://ria.ru/20220525/seysmosobytiya-1790520113.html
В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после пусков ракет КНДР
В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после пусков ракет КНДР - РИА Новости, 25.05.2022
В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после пусков ракет КНДР
Ученые не фиксировали сейсмособытий в Японском море после пусков ракет Северной Кореей, сообщил РИА Новости представитель регионального... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T01:52
2022-05-25T01:52
2022-05-25T01:52
японское море
россия
пхеньян
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Ученые не фиксировали сейсмособытий в Японском море после пусков ракет Северной Кореей, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.Южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что КНДР совершила три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря."Сейсмособытия не фиксировались", - сказал собеседник.Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, в Приморье - единственном российском регионе, граничащем с КНДР, – в среду радиационный фон в норме.Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
https://ria.ru/20220525/padenie-1790519985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
японское море, россия, пхеньян, в мире
В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после пусков ракет КНДР
Ученые не зафиксировали сейсмособытий в Японском море после пусков ракет Северной Кореей
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Ученые не фиксировали сейсмособытий в Японском море после пусков ракет Северной Кореей, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.
Южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что КНДР совершила три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря
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"Сейсмособытия не фиксировались", - сказал собеседник.
Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, в Приморье - единственном российском регионе, граничащем с КНДР, – в среду радиационный фон в норме.
Пхеньян
с начала года провел уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.