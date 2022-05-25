15:56 25.05.2022 (обновлено: 16:35 25.05.2022)
Народная милиция ЛНР заявила об оперативном окружении Северодонецка
Представитель ЛНР Марочко: Северодонецк находится в оперативном окружении
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР на танке Т-80
Военнослужащие Народной милиции ЛНР на танке Т-80. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики взяли в оперативное окружение город Северодонецк, заявил подполковник оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.
"Мы действительно с трех сторон уже плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из <…> Северодонецка осуществляется <…> по единственному мосту, который также под нашим огневым контролем. Поэтому сейчас уже <…> можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении", — пояснил военнослужащий.
Как сообщил утром 25 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник, союзные силы Донецкой и Луганской народных республик и российской армии взяли под полный огневой контроль часть стратегической трассы Лисичанск — Артемовск. Это сделало практически невозможным ротацию украинских войск и подвоз боеприпасов в Северодонецк и Лисичанск.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.