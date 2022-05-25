https://ria.ru/20220525/severodonetsk-1790650268.html

Народная милиция ЛНР заявила об оперативном окружении Северодонецка

Народная милиция ЛНР заявила об оперативном окружении Северодонецка - РИА Новости, 25.05.2022

Народная милиция ЛНР заявила об оперативном окружении Северодонецка

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики взяли в оперативное окружение город Северодонецк, заявил подполковник оборонного ведомства ЛНР... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:56

2022-05-25T15:56

2022-05-25T16:35

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики взяли в оперативное окружение город Северодонецк, заявил подполковник оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.Как сообщил утром 25 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник, союзные силы Донецкой и Луганской народных республик и российской армии взяли под полный огневой контроль часть стратегической трассы Лисичанск — Артемовск. Это сделало практически невозможным ротацию украинских войск и подвоз боеприпасов в Северодонецк и Лисичанск.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/kadyrov-1789856725.html

северодонецк

украина

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, северодонецк, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр