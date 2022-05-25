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Народная милиция ЛНР заявила об оперативном окружении Северодонецка - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/severodonetsk-1790650268.html
Народная милиция ЛНР заявила об оперативном окружении Северодонецка
Народная милиция ЛНР заявила об оперативном окружении Северодонецка - РИА Новости, 25.05.2022
Народная милиция ЛНР заявила об оперативном окружении Северодонецка
Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики взяли в оперативное окружение город Северодонецк, заявил подполковник оборонного ведомства ЛНР... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:56
2022-05-25T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики взяли в оперативное окружение город Северодонецк, заявил подполковник оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.Как сообщил утром 25 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник, союзные силы Донецкой и Луганской народных республик и российской армии взяли под полный огневой контроль часть стратегической трассы Лисичанск — Артемовск. Это сделало практически невозможным ротацию украинских войск и подвоз боеприпасов в Северодонецк и Лисичанск.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/kadyrov-1789856725.html
северодонецк
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в мире, северодонецк, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
15:56 25.05.2022 (обновлено: 16:35 25.05.2022)
 
Народная милиция ЛНР заявила об оперативном окружении Северодонецка

Представитель ЛНР Марочко: Северодонецк находится в оперативном окружении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР на танке Т-80
Военнослужащие Народной милиции ЛНР на танке Т-80 - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР на танке Т-80. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики взяли в оперативное окружение город Северодонецк, заявил подполковник оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

"Мы действительно с трех сторон уже плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из <…> Северодонецка осуществляется <…> по единственному мосту, который также под нашим огневым контролем. Поэтому сейчас уже <…> можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении", — пояснил военнослужащий.

Как сообщил утром 25 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник, союзные силы Донецкой и Луганской народных республик и российской армии взяли под полный огневой контроль часть стратегической трассы ЛисичанскАртемовск. Это сделало практически невозможным ротацию украинских войск и подвоз боеприпасов в Северодонецк и Лисичанск.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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