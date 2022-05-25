https://ria.ru/20220525/serbiya-1790746828.html

Вучич рассказал об ожиданиях от переговоров с Россией по газу

Вучич рассказал об ожиданиях от переговоров с Россией по газу - РИА Новости, 25.05.2022

Вучич рассказал об ожиданиях от переговоров с Россией по газу

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна рассчитывает получить от России честную цену на газ и большие объемы его поставок, и надеется обсудить это с РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T23:33

2022-05-25T23:33

2022-05-25T23:33

экономика

сербия

россия

венгрия

мид венгрии

ржд

газпром

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна рассчитывает получить от России честную цену на газ и большие объемы его поставок, и надеется обсудить это с российским лидером Владимиром Путиным.Глава сербского государства находится в среду в Швейцарии, на полях Всемирного экономического форума в Давосе."На рынке цена газа для нас была бы с учетом транспорта и посредников 1,2-1,3 тысячи долларов за тысячу кубических метров, для нас это огромная цена. Верю, что получим честную цену, от российских партнеров у нас всегда была честная цена, всегда было надежное снабжение. Относительной проблемой были объемы, думаю, по объемам в этот раз решим, и я надеюсь на это", - заявил Вучич в эфире национального телевидения.Сербский министр финансов Синиша Мали заявил в среду по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сиярто, что договорился с руководством Венгрии о размещении в одном из ее хранилищ 500 миллионов кубометров газа."Сегодня меня Мали проинформировал о разговорах с Сиярто, они действительно готовы, и мы уже конкретизировали наши разговоры, хочу подтвердить их, когда вернусь в Белград, и хочу обозначить этот элемент в возможном разговоре с президентом Путиным", - сказал президент Сербии."Уверен, что будем говорить и о ситуации на Украине и о наших двусторонних отношениях, многих совместных проектах от РЖД до Беовоз (Белградской городской и пригородной линии – ред.) и обо всем, о чем начали разговаривать, есть много тем для рассмотрения с российским президентом, и уверен, что у нас будет корректный и хороший разговор", - подчеркнул сербский лидер.Вучич в минувшую субботу сказал, что Белград зарезервирует от 300 до 500 миллионов кубометров в хранилищах газа в Венгрии в ожидании поставок из РФ. Сербский президент уточнил, что сейчас в сербской части подземного хранилища газа Банатски-Двор содержится 162 миллиона кубометров газа, в российской – 123 миллиона кубических метров. При этом ежедневно из хранилища можно выкачивать только пять миллионов кубических метров газа, что в два-три раза меньше дневных потребностей Сербии в холодные месяцы.Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки шести миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.

https://ria.ru/20220515/serbiya-1788649573.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788270859.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сербия, россия, венгрия, мид венгрии, ржд, газпром, санкции в отношении россии, александр вучич