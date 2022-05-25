https://ria.ru/20220525/sbor-1790522578.html

СМИ: Минтранс обсуждает введение нового сбора при покупке авиабилетов

СМИ: Минтранс обсуждает введение нового сбора при покупке авиабилетов - РИА Новости, 25.05.2022

СМИ: Минтранс обсуждает введение нового сбора при покупке авиабилетов

Новый сбор при покупке авиабилетов могут ввести в России для наполнения резервного фонда поддержки авиапассажиров на случай форс-мажоров, такую инициативу... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T03:27

2022-05-25T03:27

2022-05-25T03:38

экономика

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новый сбор при покупке авиабилетов могут ввести в России для наполнения резервного фонда поддержки авиапассажиров на случай форс-мажоров, такую инициативу Минтранс обсуждает с представителями отрасли, пишет газета "Известия".Издание, ссылаясь на письмо вице-президента "ТКП" Алексея Шубенкова, направленное в Минтранс, сообщает, что фонд планируется создать за счет внебюджетных средств.По данным газеты, средства фонда планируется тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами в случае форс-мажоров.В материале со ссылкой на указанное письмо отмечается, что для этого планируется ввести сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов. Утверждается, что это не приведет к росту стоимости авиабилетов, поскольку новый платеж будет формироваться за счет перераспределения сборов."Размер сбора пока не определен, но обсуждается величина в диапазоне от 70 до 250 рублей с одного перелета. При этом часть платежа может пойти не в бюджет будущего фонда, а будет перечислена оператору системы за оказание услуги", - говорится в статье.

https://ria.ru/20220518/aviabilety-1789302252.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия