https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790734928.html

Вучич заявил, что введение санкций против России сейчас невозможно

Вучич заявил, что введение санкций против России сейчас невозможно - РИА Новости, 25.05.2022

Вучич заявил, что введение санкций против России сейчас невозможно

Введение Сербией санкций в отношении России в настоящий момент невозможно, будущее неизвестно, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T21:21

2022-05-25T21:21

2022-05-25T22:59

в мире

сербия

санкции в отношении россии

белград (город)

александр вучич

оон

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украина

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БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. Введение Сербией санкций в отношении России в настоящий момент невозможно, будущее неизвестно, заявил сербский президент Александр Вучич.Вучич в среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе ответил на вопрос национального телевидения Сербии, существует ли возможность того, что Белград поддержит санкции Запада в отношении Москвы.Вучич отметил, что лично предпочитает "не клясться, а сделать что-то". По его словам, такой подход всегда был лучше, ему он всегда больше верил, "чем тем, кто клянется всем в мире, а на третий день, знаю – поступят иначе"."Я говорю – мы следуем своим интересам, боремся за них. Кто знает, какие могут быть угрозы и что-то еще, но видите – прошло 90 дней, а Сербия проводит ту же политику… Свою, не прорусскую и не прозападную, находится на европейском пути, никого не оскорбила, не способствовала конфликту и проводит самостоятельную политику", - подчеркнул глава государства и добавил, что в Давосе многие присутствующие его осуждают за позицию по РФ.Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии согласно решению национального Совбеза поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789228830.html

https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790435850.html

сербия

белград (город)

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в мире, сербия, санкции в отношении россии, белград (город), александр вучич, оон, генеральная ассамблея оон, украина