21:21 25.05.2022 (обновлено: 22:59 25.05.2022)
Вучич заявил, что введение санкций против России сейчас невозможно
Президент Сербии Вучич заявил, что введение санкций против России сейчас невозможно
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. Введение Сербией санкций в отношении России в настоящий момент невозможно, будущее неизвестно, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Сейчас не существует такая возможность. Что будет в будущем я не знаю, что принесет эта жизнь и как все будет выглядеть. Я не из тех, кто клянется и после не выполняет этого", - заявил президент Сербии.
Вучич отметил, что лично предпочитает "не клясться, а сделать что-то". По его словам, такой подход всегда был лучше, ему он всегда больше верил, "чем тем, кто клянется всем в мире, а на третий день, знаю – поступят иначе".
"Я говорю – мы следуем своим интересам, боремся за них. Кто знает, какие могут быть угрозы и что-то еще, но видите – прошло 90 дней, а Сербия проводит ту же политику… Свою, не прорусскую и не прозападную, находится на европейском пути, никого не оскорбила, не способствовала конфликту и проводит самостоятельную политику", - подчеркнул глава государства и добавил, что в Давосе многие присутствующие его осуждают за позицию по РФ.
Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии согласно решению национального Совбеза поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.