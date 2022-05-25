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Вучич заявил, что введение санкций против России сейчас невозможно - РИА Новости, 25.05.2022
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Вучич заявил, что введение санкций против России сейчас невозможно
Вучич заявил, что введение санкций против России сейчас невозможно - РИА Новости, 25.05.2022
Вучич заявил, что введение санкций против России сейчас невозможно
Введение Сербией санкций в отношении России в настоящий момент невозможно, будущее неизвестно, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T21:21
2022-05-25T22:59
в мире
сербия
санкции в отношении россии
белград (город)
александр вучич
оон
генеральная ассамблея оон
украина
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БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. Введение Сербией санкций в отношении России в настоящий момент невозможно, будущее неизвестно, заявил сербский президент Александр Вучич.Вучич в среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе ответил на вопрос национального телевидения Сербии, существует ли возможность того, что Белград поддержит санкции Запада в отношении Москвы.Вучич отметил, что лично предпочитает "не клясться, а сделать что-то". По его словам, такой подход всегда был лучше, ему он всегда больше верил, "чем тем, кто клянется всем в мире, а на третий день, знаю – поступят иначе"."Я говорю – мы следуем своим интересам, боремся за них. Кто знает, какие могут быть угрозы и что-то еще, но видите – прошло 90 дней, а Сербия проводит ту же политику… Свою, не прорусскую и не прозападную, находится на европейском пути, никого не оскорбила, не способствовала конфликту и проводит самостоятельную политику", - подчеркнул глава государства и добавил, что в Давосе многие присутствующие его осуждают за позицию по РФ.Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии согласно решению национального Совбеза поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789228830.html
https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790435850.html
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в мире, сербия, санкции в отношении россии, белград (город), александр вучич, оон, генеральная ассамблея оон, украина
21:21 25.05.2022 (обновлено: 22:59 25.05.2022)
 
Вучич заявил, что введение санкций против России сейчас невозможно

Президент Сербии Вучич заявил, что введение санкций против России сейчас невозможно

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. Введение Сербией санкций в отношении России в настоящий момент невозможно, будущее неизвестно, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучич в среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе ответил на вопрос национального телевидения Сербии, существует ли возможность того, что Белград поддержит санкции Запада в отношении Москвы.
"Сейчас не существует такая возможность. Что будет в будущем я не знаю, что принесет эта жизнь и как все будет выглядеть. Я не из тех, кто клянется и после не выполняет этого", - заявил президент Сербии.
Вучич отметил, что лично предпочитает "не клясться, а сделать что-то". По его словам, такой подход всегда был лучше, ему он всегда больше верил, "чем тем, кто клянется всем в мире, а на третий день, знаю – поступят иначе".
"Я говорю – мы следуем своим интересам, боремся за них. Кто знает, какие могут быть угрозы и что-то еще, но видите – прошло 90 дней, а Сербия проводит ту же политику… Свою, не прорусскую и не прозападную, находится на европейском пути, никого не оскорбила, не способствовала конфликту и проводит самостоятельную политику", - подчеркнул глава государства и добавил, что в Давосе многие присутствующие его осуждают за позицию по РФ.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 14:00Специальная военная операция на Украине
Вучич пообещал помощь в восстановлении украинских городов
Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии согласно решению национального Совбеза поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 16:15Специальная военная операция на Украине
Глава МИД Хорватии призвал Сербию осудить российскую спецоперацию
 
В миреСербияСанкции в отношении РоссииБелград (город)Александр ВучичООНГенеральная Ассамблея ООНУкраина
 
 
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