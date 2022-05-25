https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790726264.html

В Германии нашли ошибку в антироссийских санкциях Запада

В Германии нашли ошибку в антироссийских санкциях Запада - РИА Новости, 25.05.2022

В Германии нашли ошибку в антироссийских санкциях Запада

Антироссийские санкции Запада, направленные против финансового и энергетического секторов, неэффективны, заявил в интервью Spiegel немецкий экономист, советник... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T20:18

2022-05-25T20:18

2022-05-25T22:29

специальная военная операция на украине

в мире

санкции в отношении россии

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экономика

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россия

европа

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Антироссийские санкции Запада, направленные против финансового и энергетического секторов, неэффективны, заявил в интервью Spiegel немецкий экономист, советник Европарламента Даниэль Грос.Эксперт пояснил, что ограничения против банковской сферы эффективны лишь в краткосрочной перспективе, однако от них мало пользы на более длительных временных отрезках, так как у России есть способы заменить иностранные финансовые инструменты.Грос также указал на неэффективность ограничений в энергетике."Мир нуждается в ископаемом топливе. Даже объявление эмбарго резко подняло цены на нефть. Мы сейчас переживаем последствия", — сказал эксперт.Он пояснил, что в нынешних условиях Москва выиграла, так как ее доходы от сырьевого экспорта выросли. Экономист назвал американское эмбарго на российскую нефть и планы ЕС сократить втрое потребление российского газа символическими шагами."США сами являются экспортером нефти. Если они в будущем будут потреблять большую часть своей продукции в своей стране, это никак не повлияет на мировой рынок", — подчеркнул он.Грос также указал на то, что Европа только объявляет о целях, но при этом не имеет четких путей их достижения."Мы не можем избежать осознания того, что Россия обладает огромными запасами нефти и газа, на которые всегда найдет покупателей в мире", — признал эксперт.По его оценке, максимум, чего может добиться Запад — сокращение нефтегазовых доходов России на 20 процентов. Грос также отверг идею установления максимальной цены за российскую нефть и предложил ввести пошлины, таким образом оставляя у себя часть прибыли Москвы.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220525/bolgariya-1790702550.html

https://ria.ru/20220525/evropa-1790655922.html

https://ria.ru/20220524/gaz-1790467069.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, экономика, германия, россия, европа, москва