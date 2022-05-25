https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790726264.html
В Германии нашли ошибку в антироссийских санкциях Запада
В Германии нашли ошибку в антироссийских санкциях Запада - РИА Новости, 25.05.2022
В Германии нашли ошибку в антироссийских санкциях Запада
Антироссийские санкции Запада, направленные против финансового и энергетического секторов, неэффективны, заявил в интервью Spiegel немецкий экономист, советник... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T20:18
2022-05-25T20:18
2022-05-25T22:29
специальная военная операция на украине
в мире
санкции в отношении россии
евросоюз
экономика
германия
россия
европа
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Антироссийские санкции Запада, направленные против финансового и энергетического секторов, неэффективны, заявил в интервью Spiegel немецкий экономист, советник Европарламента Даниэль Грос.Эксперт пояснил, что ограничения против банковской сферы эффективны лишь в краткосрочной перспективе, однако от них мало пользы на более длительных временных отрезках, так как у России есть способы заменить иностранные финансовые инструменты.Грос также указал на неэффективность ограничений в энергетике."Мир нуждается в ископаемом топливе. Даже объявление эмбарго резко подняло цены на нефть. Мы сейчас переживаем последствия", — сказал эксперт.Он пояснил, что в нынешних условиях Москва выиграла, так как ее доходы от сырьевого экспорта выросли. Экономист назвал американское эмбарго на российскую нефть и планы ЕС сократить втрое потребление российского газа символическими шагами."США сами являются экспортером нефти. Если они в будущем будут потреблять большую часть своей продукции в своей стране, это никак не повлияет на мировой рынок", — подчеркнул он.Грос также указал на то, что Европа только объявляет о целях, но при этом не имеет четких путей их достижения."Мы не можем избежать осознания того, что Россия обладает огромными запасами нефти и газа, на которые всегда найдет покупателей в мире", — признал эксперт.По его оценке, максимум, чего может добиться Запад — сокращение нефтегазовых доходов России на 20 процентов. Грос также отверг идею установления максимальной цены за российскую нефть и предложил ввести пошлины, таким образом оставляя у себя часть прибыли Москвы.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220525/bolgariya-1790702550.html
https://ria.ru/20220525/evropa-1790655922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, экономика, германия, россия, европа, москва
20:18 25.05.2022 (обновлено: 22:29 25.05.2022)
В Германии нашли ошибку в антироссийских санкциях Запада
Немецкий экономист Грос назвал энергетические санкции против России ошибкой Запада
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Антироссийские санкции Запада, направленные против финансового и энергетического секторов, неэффективны, заявил в интервью Spiegel
немецкий экономист, советник Европарламента Даниэль Грос.
Эксперт пояснил, что ограничения против банковской сферы эффективны лишь в краткосрочной перспективе, однако от них мало пользы на более длительных временных отрезках, так как у России
есть способы заменить иностранные финансовые инструменты.
Грос также указал на неэффективность ограничений в энергетике.
"Мир нуждается в ископаемом топливе. Даже объявление эмбарго резко подняло цены на нефть. Мы сейчас переживаем последствия", — сказал эксперт.
Он пояснил, что в нынешних условиях Москва
выиграла, так как ее доходы от сырьевого экспорта выросли. Экономист назвал американское эмбарго на российскую нефть и планы ЕС
сократить втрое потребление российского газа символическими шагами.
"США сами являются экспортером нефти. Если они в будущем будут потреблять большую часть своей продукции в своей стране, это никак не повлияет на мировой рынок", — подчеркнул он.
Грос также указал на то, что Европа
только объявляет о целях, но при этом не имеет четких путей их достижения.
"Мы не можем избежать осознания того, что Россия обладает огромными запасами нефти и газа, на которые всегда найдет покупателей в мире", — признал эксперт.
По его оценке, максимум, чего может добиться Запад — сокращение нефтегазовых доходов России на 20 процентов. Грос также отверг идею установления максимальной цены за российскую нефть и предложил ввести пошлины, таким образом оставляя у себя часть прибыли Москвы.
Германия
, как и другие западные страны, столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.