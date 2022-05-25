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США ввели санкции против девяти компаний, включая российскую - РИА Новости, 25.05.2022
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США ввели санкции против девяти компаний, включая российскую
США ввели санкции против девяти компаний, включая российскую - РИА Новости, 25.05.2022
США ввели санкции против девяти компаний, включая российскую
США ввели санкции против десяти физических лиц, в том числе обладателя гражданства РФ, и девяти компаний, включая российскую, за участие в схемах финансирования РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:39
2022-05-25T17:40
сша
роснефть
в мире
афганистан
корпус стражей исламской революции
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. США ввели санкции против десяти физических лиц, в том числе обладателя гражданства РФ, и девяти компаний, включая российскую, за участие в схемах финансирования иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило американское министерство финансов.КСИР в США считается террористической организацией.Под санкции попали зарегистрированная в Москве фирма ООО "РПП", ее бывший руководитель Камалуддин Гулам Набизада и нынешний топ-менеджер Михраб Сухраб Хамиди. По данным министерства, Набизада является гражданином Афганистана, но имеет также российский паспорт."Набизада, бывший временный поверенный в делах Афганистана в Москве, собирал средства для КСИР в координации с высокими эшелонами российского правительства и аппарата разведки", - утверждает министерство финансов.В санкционный список также внесена компания из Объединенных Арабских Эмиратов Zamanoil DMCC, которая, по утверждению американских властей, якобы сотрудничала с "российским правительством и российской государственной компанией "Роснефть" в транспортировке крупных партий иранской нефти компаниям в Европе "от имени" КСИР.Санкции за связи с КСИР вводятся также против граждан Турции и Ирана, компаний из Китая, Ливана и Южной Кореи.
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сша, роснефть, в мире, афганистан, корпус стражей исламской революции
17:39 25.05.2022 (обновлено: 17:40 25.05.2022)
 
США ввели санкции против девяти компаний, включая российскую

США ввели санкции против десяти физлиц и девяти компаний за связи с КСИР

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. США ввели санкции против десяти физических лиц, в том числе обладателя гражданства РФ, и девяти компаний, включая российскую, за участие в схемах финансирования иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило американское министерство финансов.
КСИР в США считается террористической организацией.
Под санкции попали зарегистрированная в Москве фирма ООО "РПП", ее бывший руководитель Камалуддин Гулам Набизада и нынешний топ-менеджер Михраб Сухраб Хамиди. По данным министерства, Набизада является гражданином Афганистана, но имеет также российский паспорт.
"Набизада, бывший временный поверенный в делах Афганистана в Москве, собирал средства для КСИР в координации с высокими эшелонами российского правительства и аппарата разведки", - утверждает министерство финансов.
В санкционный список также внесена компания из Объединенных Арабских Эмиратов Zamanoil DMCC, которая, по утверждению американских властей, якобы сотрудничала с "российским правительством и российской государственной компанией "Роснефть" в транспортировке крупных партий иранской нефти компаниям в Европе "от имени" КСИР.
Санкции за связи с КСИР вводятся также против граждан Турции и Ирана, компаний из Китая, Ливана и Южной Кореи.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 15:30
МИД назвал цель санкций США на поставки углеводородов из России
 
СШАРоснефтьВ миреАфганистанКорпус стражей исламской революции
 
 
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