https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790687291.html

США ввели санкции против девяти компаний, включая российскую

США ввели санкции против девяти компаний, включая российскую - РИА Новости, 25.05.2022

США ввели санкции против девяти компаний, включая российскую

США ввели санкции против десяти физических лиц, в том числе обладателя гражданства РФ, и девяти компаний, включая российскую, за участие в схемах финансирования РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:39

2022-05-25T17:39

2022-05-25T17:40

сша

роснефть

в мире

афганистан

корпус стражей исламской революции

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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. США ввели санкции против десяти физических лиц, в том числе обладателя гражданства РФ, и девяти компаний, включая российскую, за участие в схемах финансирования иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило американское министерство финансов.КСИР в США считается террористической организацией.Под санкции попали зарегистрированная в Москве фирма ООО "РПП", ее бывший руководитель Камалуддин Гулам Набизада и нынешний топ-менеджер Михраб Сухраб Хамиди. По данным министерства, Набизада является гражданином Афганистана, но имеет также российский паспорт."Набизада, бывший временный поверенный в делах Афганистана в Москве, собирал средства для КСИР в координации с высокими эшелонами российского правительства и аппарата разведки", - утверждает министерство финансов.В санкционный список также внесена компания из Объединенных Арабских Эмиратов Zamanoil DMCC, которая, по утверждению американских властей, якобы сотрудничала с "российским правительством и российской государственной компанией "Роснефть" в транспортировке крупных партий иранской нефти компаниям в Европе "от имени" КСИР.Санкции за связи с КСИР вводятся также против граждан Турции и Ирана, компаний из Китая, Ливана и Южной Кореи.

https://ria.ru/20220525/uglevodorody-1790640137.html

сша

афганистан

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сша, роснефть, в мире, афганистан, корпус стражей исламской революции