17:39 25.05.2022 (обновлено: 17:40 25.05.2022)
США ввели санкции против девяти компаний, включая российскую
США ввели санкции против десяти физлиц и девяти компаний за связи с КСИР
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. США ввели санкции против десяти физических лиц, в том числе обладателя гражданства РФ, и девяти компаний, включая российскую, за участие в схемах финансирования иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило американское министерство финансов.
КСИР в США считается террористической организацией.
Под санкции попали зарегистрированная в Москве фирма ООО "РПП", ее бывший руководитель Камалуддин Гулам Набизада и нынешний топ-менеджер Михраб Сухраб Хамиди. По данным министерства, Набизада является гражданином Афганистана, но имеет также российский паспорт.
"Набизада, бывший временный поверенный в делах Афганистана в Москве, собирал средства для КСИР в координации с высокими эшелонами российского правительства и аппарата разведки", - утверждает министерство финансов.
В санкционный список также внесена компания из Объединенных Арабских Эмиратов Zamanoil DMCC, которая, по утверждению американских властей, якобы сотрудничала с "российским правительством и российской государственной компанией "Роснефть" в транспортировке крупных партий иранской нефти компаниям в Европе "от имени" КСИР.
Санкции за связи с КСИР вводятся также против граждан Турции и Ирана, компаний из Китая, Ливана и Южной Кореи.