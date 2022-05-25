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Лидеры ЕС не планируют обсуждать на саммите шестой пакет санкций - РИА Новости, 25.05.2022
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Лидеры ЕС не планируют обсуждать на саммите шестой пакет санкций
Лидеры ЕС не планируют обсуждать на саммите шестой пакет санкций - РИА Новости, 25.05.2022
Лидеры ЕС не планируют обсуждать на саммите шестой пакет санкций
Обсуждение шестого пакета санкций на предстоящем внеочередном саммите лидеров Евросоюза 30-31 мая пока не предусмотрено, сообщил журналистам источник в кабмине... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:29
2022-05-25T16:38
в мире
евросоюз
евросовет
шарль мишель
виктор орбан
венгрия
украина
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Обсуждение шестого пакета санкций на предстоящем внеочередном саммите лидеров Евросоюза 30-31 мая пока не предусмотрено, сообщил журналистам источник в кабмине ФРГ."Обсуждение шестого пакета санкций пока не предусмотрено", - заявила собеседница.По ее словам, согласование шестого пакета санкций продолжается, и Берлин надеется, что "эти переговоры быстро будут завершены". Она добавила, что саммит лидеров ЕС в данном контексте не является подходящим форматом для обсуждения технических деталей.Лидеры ЕС при этом обсудят события на Украине, энергетику, экономические вопросы.Ранее издание Financial Times сообщало, что премьер Венгрии Виктор Орбан уведомил главу Евросовета Шарля Мишеля, что считает контрпродуктивным обсуждать пакет санкций ЕС против РФ на уровне лидеров при отсутствии консенсуса.
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в мире, евросоюз, евросовет, шарль мишель, виктор орбан, венгрия, украина, санкции в отношении россии, берлин (город)
16:29 25.05.2022 (обновлено: 16:38 25.05.2022)
 
Лидеры ЕС не планируют обсуждать на саммите шестой пакет санкций

Источник в правительстве ФРГ: лидеры ЕС не будут обсуждать на саммите шестой пакет санкций

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Обсуждение шестого пакета санкций на предстоящем внеочередном саммите лидеров Евросоюза 30-31 мая пока не предусмотрено, сообщил журналистам источник в кабмине ФРГ.
"Обсуждение шестого пакета санкций пока не предусмотрено", - заявила собеседница.
По ее словам, согласование шестого пакета санкций продолжается, и Берлин надеется, что "эти переговоры быстро будут завершены". Она добавила, что саммит лидеров ЕС в данном контексте не является подходящим форматом для обсуждения технических деталей.
Лидеры ЕС при этом обсудят события на Украине, энергетику, экономические вопросы.
Ранее издание Financial Times сообщало, что премьер Венгрии Виктор Орбан уведомил главу Евросовета Шарля Мишеля, что считает контрпродуктивным обсуждать пакет санкций ЕС против РФ на уровне лидеров при отсутствии консенсуса.
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В миреЕвросоюзЕвросоветШарль МишельВиктор ОрбанВенгрияУкраинаСанкции в отношении РоссииБерлин (город)
 
 
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