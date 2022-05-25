https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790664529.html

Лидеры ЕС не планируют обсуждать на саммите шестой пакет санкций

Лидеры ЕС не планируют обсуждать на саммите шестой пакет санкций - РИА Новости, 25.05.2022

Лидеры ЕС не планируют обсуждать на саммите шестой пакет санкций

Обсуждение шестого пакета санкций на предстоящем внеочередном саммите лидеров Евросоюза 30-31 мая пока не предусмотрено, сообщил журналистам источник в кабмине... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:29

2022-05-25T16:29

2022-05-25T16:38

в мире

евросоюз

евросовет

шарль мишель

виктор орбан

венгрия

украина

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777448423_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_42588ac4c96f6a39c5f84cff31300e93.jpg

БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Обсуждение шестого пакета санкций на предстоящем внеочередном саммите лидеров Евросоюза 30-31 мая пока не предусмотрено, сообщил журналистам источник в кабмине ФРГ."Обсуждение шестого пакета санкций пока не предусмотрено", - заявила собеседница.По ее словам, согласование шестого пакета санкций продолжается, и Берлин надеется, что "эти переговоры быстро будут завершены". Она добавила, что саммит лидеров ЕС в данном контексте не является подходящим форматом для обсуждения технических деталей.Лидеры ЕС при этом обсудят события на Украине, энергетику, экономические вопросы.Ранее издание Financial Times сообщало, что премьер Венгрии Виктор Орбан уведомил главу Евросовета Шарля Мишеля, что считает контрпродуктивным обсуждать пакет санкций ЕС против РФ на уровне лидеров при отсутствии консенсуса.

https://ria.ru/20220525/es-1790536359.html

венгрия

украина

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, евросовет, шарль мишель, виктор орбан, венгрия, украина, санкции в отношении россии, берлин (город)