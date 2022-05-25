https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790628212.html

США уже признают, что санкции вредят им самим, заявили в МИД

США уже признают, что санкции вредят им самим, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022

США уже признают, что санкции вредят им самим, заявили в МИД

США стараются привлечь все большее число стран к антироссийским санкциям, хотя уже признают, что рестрикции вредят им самим, заявила официальный представитель... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:56

2022-05-25T14:56

2022-05-25T15:11

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

москва

мария захарова

россия

сша

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/99/1532349919_360:0:2886:1421_1920x0_80_0_0_8493babf1fa6d890f7931d6cd3b61f65.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США стараются привлечь все большее число стран к антироссийским санкциям, хотя уже признают, что рестрикции вредят им самим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Белый дом продолжает вовлекать в раскручиваемую им же антироссийскую "санкционную воронку" всё большее число государств… И все это при открытом признании администрацией очевидного факта: антироссийские санкции больно бьют по самому Западу, что выражается в зашкаливающих ценниках на бензоколонках, повышении стоимости сырья, продовольствия, электричества и, соответственно, других товаров. Все это преподносится как козни Москвы, но на самом деле это отражение их же собственных действий и политики", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, москва, мария захарова, россия, сша, санкции в отношении россии