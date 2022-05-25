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США уже признают, что санкции вредят им самим, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022
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США уже признают, что санкции вредят им самим, заявили в МИД
США уже признают, что санкции вредят им самим, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022
США уже признают, что санкции вредят им самим, заявили в МИД
США стараются привлечь все большее число стран к антироссийским санкциям, хотя уже признают, что рестрикции вредят им самим, заявила официальный представитель... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:56
2022-05-25T15:11
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
москва
мария захарова
россия
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США стараются привлечь все большее число стран к антироссийским санкциям, хотя уже признают, что рестрикции вредят им самим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Белый дом продолжает вовлекать в раскручиваемую им же антироссийскую "санкционную воронку" всё большее число государств… И все это при открытом признании администрацией очевидного факта: антироссийские санкции больно бьют по самому Западу, что выражается в зашкаливающих ценниках на бензоколонках, повышении стоимости сырья, продовольствия, электричества и, соответственно, других товаров. Все это преподносится как козни Москвы, но на самом деле это отражение их же собственных действий и политики", - сказала Захарова на брифинге.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, москва, мария захарова, россия, сша, санкции в отношении россии
14:56 25.05.2022 (обновлено: 15:11 25.05.2022)
 
США уже признают, что санкции вредят им самим, заявили в МИД

МИД: США пытаются втянуть всех в санкции, хотя признают, что ограничения вредят им самим

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США стараются привлечь все большее число стран к антироссийским санкциям, хотя уже признают, что рестрикции вредят им самим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Белый дом продолжает вовлекать в раскручиваемую им же антироссийскую "санкционную воронку" всё большее число государств… И все это при открытом признании администрацией очевидного факта: антироссийские санкции больно бьют по самому Западу, что выражается в зашкаливающих ценниках на бензоколонках, повышении стоимости сырья, продовольствия, электричества и, соответственно, других товаров. Все это преподносится как козни Москвы, но на самом деле это отражение их же собственных действий и политики", - сказала Захарова на брифинге.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМоскваМария ЗахароваРоссияСШАСанкции в отношении России
 
 
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