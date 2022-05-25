https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790604140.html

Еврокомиссия предложила расценивать обход санкций как преступление

Еврокомиссия предложила расценивать обход санкций как преступление - РИА Новости, 25.05.2022

Еврокомиссия предложила расценивать обход санкций как преступление

Европейская комиссия официально предложила рассматривать обход введенных санкций как преступление на уровне Евросоюза, говорится в документе. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:12

2022-05-25T13:12

2022-05-25T14:25

санкции в отношении россии

в мире

еврокомиссия

евросоюз

россия

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Европейская комиссия официально предложила рассматривать обход введенных санкций как преступление на уровне Евросоюза, говорится в документе.В обновленный список уголовных преступлений ЕС могут включить следующие положения:· участие в деятельности, направленной на прямой или косвенный обход ограничительных мер, в том числе путем сокрытия активов;· отказ заморозить финансовые средства, принадлежащие или контролируемые конкретным физическим или юридическим лицом;· импорт или экспорт товаров, на которые распространяются торговые запреты.Сообщается, что эта мера "облегчит расследование, преследование и наказание за такие нарушения во всех государствах-членах".После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны Европейского союза последовательно ввели пять пакетов санкций против России. Сейчас члены союза обсуждают шестой пакет ограничительных мер, который среди прочего рассматривает возможность отказа от российской нефти. Некоторые государства, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния на собственную экономику.Как подчеркнул Владимир Путин, действия западных стран, по сути, направлены на ухудшение жизни миллионов людей. По его словам, США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, а нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, еврокомиссия, евросоюз, россия