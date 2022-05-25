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Италия предложила призвать Киев к переговорам с Москвой на саммите ЕС

Италия предложила призвать Киев к переговорам с Москвой на саммите ЕС - РИА Новости, 25.05.2022

Италия предложила призвать Киев к переговорам с Москвой на саммите ЕС

Италия, Венгрия и Кипр предлагают, чтобы итоговое коммюнике будущего саммита ЕС содержало пункт, призывающий Украину к немедленному прекращению огня и мирным... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T23:29

2022-05-25T23:29

2022-05-25T23:29

в мире

италия

евросоюз

украина

оон

антониу гутерреш

луиджи ди майо

венгрия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Италия, Венгрия и Кипр предлагают, чтобы итоговое коммюнике будущего саммита ЕС содержало пункт, призывающий Украину к немедленному прекращению огня и мирным переговорам с Россией, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.Очередной саммит ЕС должен состояться 30-31 мая. Агентство заявляет, что его сотрудники видели проект итогового коммюнике от 19 мая, который не содержал упоминания о необходимости мирных переговоров.По словам источников, на встрече посланников ЕС 20 мая посол Италии предложил внести в текст изменения, касающиеся мирных переговоров и немедленного прекращения огня как одной из первостепенных целей ЕС. Это предложение было поддержано Венгрией и Кипром.Пересмотренный проект коммюнике должен быть представлен позднее в среду после встречи посланников ЕС, сообщили источники.Как отмечает агентство, инициатива трех стран идет вразрез с общей позицией Евросоюза, занимающего более "ястребиную позицию" в отношении украинского конфликта.Римская газета la Repubblica на прошлой неделе сообщила, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов. Он предусматривает прекращение огня, нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, а также подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе.Во вторник Ди Майо заявил, что предложенный Италией план урегулирования на Украине представляет собой "рабочий документ", причем находящийся пока еще в "зачаточном состоянии".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник журналистам, что в Кремле пока не видели предложения Италии и надеются, что этот план будет доведен по дипломатическим каналам для ознакомления.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/ukraina-1790632692.html

https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790664529.html

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в мире, италия, евросоюз, украина, оон, антониу гутерреш, луиджи ди майо, венгрия, кипр