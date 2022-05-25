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РЖД запустят дополнительные поезда на южные курорты России - РИА Новости, 25.05.2022
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РЖД запустят дополнительные поезда на южные курорты России
РЖД запустят дополнительные поезда на южные курорты России - РИА Новости, 25.05.2022
РЖД запустят дополнительные поезда на южные курорты России
Российские железные дороги" летом запустят 144 поезда для перевозок пассажиров на южные курорты страны, заявили в компании. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:59
2022-05-25T16:05
россия
анапа
адлер
ржд
общество
новороссийск
краснодар
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. "Российские железные дороги" летом запустят 144 поезда для перевозок пассажиров на южные курорты страны, заявили в компании.Сейчас фиксируется высокий спрос на билеты на южном направлении, поэтому РЖД планируют включить в составы 1,7 тысячи вагонов, что обеспечит больше 50-70 тысяч дополнительных мест.Кроме того, для перевозок свыше 400 тысяч детей в составах детских организованных групп в оздоровительные лагеря и санатории назначат около 200 специальных рейсов поездов, подытожили в компании.Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в одиннадцать российских аэропортов. Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html
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краснодар
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россия, анапа, адлер, ржд, общество, новороссийск, краснодар, кисловодск
11:59 25.05.2022 (обновлено: 16:05 25.05.2022)
 
РЖД запустят дополнительные поезда на южные курорты России

РЖД запустят 144 поезда на южные курорты России в летний период

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПассажиры на железнодорожном вокзале Адлера
Пассажиры на железнодорожном вокзале Адлера - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры на железнодорожном вокзале Адлера. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. "Российские железные дороги" летом запустят 144 поезда для перевозок пассажиров на южные курорты страны, заявили в компании.
"Ежедневно в Анапу, Адлер, Новороссийск, Краснодар и Кисловодск будут прибывать до 90 составов", — говорится в сообщении холдинга в Telegram.
Сейчас фиксируется высокий спрос на билеты на южном направлении, поэтому РЖД планируют включить в составы 1,7 тысячи вагонов, что обеспечит больше 50-70 тысяч дополнительных мест.
Кроме того, для перевозок свыше 400 тысяч детей в составах детских организованных групп в оздоровительные лагеря и санатории назначат около 200 специальных рейсов поездов, подытожили в компании.
Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в одиннадцать российских аэропортов. Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
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РоссияАнапаАдлерРЖДОбществоНовороссийскКраснодарКисловодск
 
 
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