https://ria.ru/20220525/rzhd-1790585896.html

РЖД запустят дополнительные поезда на южные курорты России

РЖД запустят дополнительные поезда на южные курорты России - РИА Новости, 25.05.2022

РЖД запустят дополнительные поезда на южные курорты России

Российские железные дороги" летом запустят 144 поезда для перевозок пассажиров на южные курорты страны, заявили в компании. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:59

2022-05-25T11:59

2022-05-25T16:05

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анапа

адлер

ржд

общество

новороссийск

краснодар

кисловодск

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. "Российские железные дороги" летом запустят 144 поезда для перевозок пассажиров на южные курорты страны, заявили в компании.Сейчас фиксируется высокий спрос на билеты на южном направлении, поэтому РЖД планируют включить в составы 1,7 тысячи вагонов, что обеспечит больше 50-70 тысяч дополнительных мест.Кроме того, для перевозок свыше 400 тысяч детей в составах детских организованных групп в оздоровительные лагеря и санатории назначат около 200 специальных рейсов поездов, подытожили в компании.Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов в одиннадцать российских аэропортов. Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html

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краснодар

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россия, анапа, адлер, ржд, общество, новороссийск, краснодар, кисловодск