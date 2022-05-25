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США и сателлитам следует привыкать к оплатам в рублях, заявил Володин - РИА Новости, 25.05.2022
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США и сателлитам следует привыкать к оплатам в рублях, заявил Володин
США и сателлитам следует привыкать к оплатам в рублях, заявил Володин - РИА Новости, 25.05.2022
США и сателлитам следует привыкать к оплатам в рублях, заявил Володин
США и сателлитам, которые поддерживают их решения, стоит привыкать к оплатам в рублях, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:12
2022-05-25T11:36
экономика
сша
россия
вашингтон (штат)
министерство финансов сша
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США и сателлитам, которые поддерживают их решения, стоит привыкать к оплатам в рублях, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram."Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю", - написал он.Он добавил, что Минфин США своим решением о приостановке лицензии на обслуживание внешнего долга России стремится создать проблемы для РФ.По словам Володина, у РФ есть необходимые для выплат средства. Он уточнил, что оплаты в рублях — "осмысленный выбор США"."Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке", - заключил он.
https://ria.ru/20220520/gaz-1789701668.html
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экономика, сша, россия, вашингтон (штат), министерство финансов сша, вячеслав володин, госдума рф
10:12 25.05.2022 (обновлено: 11:36 25.05.2022)
 
США и сателлитам следует привыкать к оплатам в рублях, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин заявил, что Россия будет платить по внешнему долгу в рублях

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США и сателлитам, которые поддерживают их решения, стоит привыкать к оплатам в рублях, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.
"Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю", - написал он.
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 13:08
В Польше признали, что перевод оплаты газа в рубли стал успехом для России
Он добавил, что Минфин США своим решением о приостановке лицензии на обслуживание внешнего долга России стремится создать проблемы для РФ.
"Минфин США заявил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России. Таким образом, искусственно запретив выплаты в долларах, Вашингтон стремится создать проблемы России. На этот вызов у нашей страны есть решение", - отметил он.
По словам Володина, у РФ есть необходимые для выплат средства. Он уточнил, что оплаты в рублях — "осмысленный выбор США".
"Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке", - заключил он.
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ЭкономикаСШАРоссияВашингтон (штат)Министерство финансов СШАВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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