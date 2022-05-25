https://ria.ru/20220525/rubli-1790548579.html

США и сателлитам следует привыкать к оплатам в рублях, заявил Володин

США и сателлитам следует привыкать к оплатам в рублях, заявил Володин - РИА Новости, 25.05.2022

США и сателлитам следует привыкать к оплатам в рублях, заявил Володин

США и сателлитам, которые поддерживают их решения, стоит привыкать к оплатам в рублях, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:12

2022-05-25T10:12

2022-05-25T11:36

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россия

вашингтон (штат)

министерство финансов сша

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США и сателлитам, которые поддерживают их решения, стоит привыкать к оплатам в рублях, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram."Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю", - написал он.Он добавил, что Минфин США своим решением о приостановке лицензии на обслуживание внешнего долга России стремится создать проблемы для РФ.По словам Володина, у РФ есть необходимые для выплат средства. Он уточнил, что оплаты в рублях — "осмысленный выбор США"."Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке", - заключил он.

https://ria.ru/20220520/gaz-1789701668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сша, россия, вашингтон (штат), министерство финансов сша, вячеслав володин, госдума рф