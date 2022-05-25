10:12 25.05.2022 (обновлено: 11:36 25.05.2022)
США и сателлитам следует привыкать к оплатам в рублях, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин заявил, что Россия будет платить по внешнему долгу в рублях
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США и сателлитам, которые поддерживают их решения, стоит привыкать к оплатам в рублях, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.
"Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю", - написал он.
Он добавил, что Минфин США своим решением о приостановке лицензии на обслуживание внешнего долга России стремится создать проблемы для РФ.
"Минфин США заявил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России. Таким образом, искусственно запретив выплаты в долларах, Вашингтон стремится создать проблемы России. На этот вызов у нашей страны есть решение", - отметил он.
По словам Володина, у РФ есть необходимые для выплат средства. Он уточнил, что оплаты в рублях — "осмысленный выбор США".
"Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке", - заключил он.