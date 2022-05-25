Рейтинг@Mail.ru
Кудрин рассказал о причинах укрепления рубля - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/rubl-1790616553.html
Кудрин рассказал о причинах укрепления рубля
Кудрин рассказал о причинах укрепления рубля - РИА Новости, 25.05.2022
Кудрин рассказал о причинах укрепления рубля
Нынешнее укрепление национальной российской валюты связано в том числе и с отменой бюджетного правила на текущий год, заявил глава Счетной палаты Алексей... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:10
2022-05-25T14:49
экономика
госдума рф
алексей кудрин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574296222_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_909999591f7a5b1f5115d0a5033c2981.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Нынешнее укрепление национальной российской валюты связано в том числе и с отменой бюджетного правила на текущий год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин."На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается", - сказал Кудрин, выступая на пленарном заседании Госдумы.Он добавил, что "даже сейчас Центральный банк последние дни вынужден снижать ограничения на продажу валюты - все это влияет на курсовую политику страны"."Основным инструментом для создания бюджетного правила является очень изменчивые, конъюнктурные доходы от нефти, у нас они могут различаться от 120 - доходило до 147 долларов за баррель - и падения до 30-36 долларов в течение полугода", - сказал Кудрин."Таким образом, мы не можем всегда строить свою политику только от этих конъюнктурных доходов. Поэтому, когда цена на нефть высокая и приток валюты большой, у нас национальная валюта укрепляется, а когда цена на нефть падает, у нас национальная валюта падает. Когда национальная валюта укрепляется, то весь импорт становится намного дешевле", - пояснил глава Счетной палаты."Вот, для того чтобы эти изменения и конъюнктурные особенности снизить, создано бюджетное правило, оно разделяется ключевыми ведущими экономистами, оно утверждено в составе законодательства, в том числе бюджетного кодекса, я считаю его целесообразным. Оно стабилизирует экономическую ситуацию в стране", - заключил Кудрин.
https://ria.ru/20220525/rubl-1790594028.html
https://ria.ru/20220525/dolg-1790614956.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574296222_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_bc10fc96da7b4cf60760f835480fd289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, госдума рф, алексей кудрин
14:10 25.05.2022 (обновлено: 14:49 25.05.2022)
 
Кудрин рассказал о причинах укрепления рубля

Глава СП Кудрин: укрепление рубля связано в том числе с отменой бюджетного правила

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Нынешнее укрепление национальной российской валюты связано в том числе и с отменой бюджетного правила на текущий год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается", - сказал Кудрин, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 12:26
Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Путина, заявил Песков
Он добавил, что "даже сейчас Центральный банк последние дни вынужден снижать ограничения на продажу валюты - все это влияет на курсовую политику страны".
"Основным инструментом для создания бюджетного правила является очень изменчивые, конъюнктурные доходы от нефти, у нас они могут различаться от 120 - доходило до 147 долларов за баррель - и падения до 30-36 долларов в течение полугода", - сказал Кудрин.
"Таким образом, мы не можем всегда строить свою политику только от этих конъюнктурных доходов. Поэтому, когда цена на нефть высокая и приток валюты большой, у нас национальная валюта укрепляется, а когда цена на нефть падает, у нас национальная валюта падает. Когда национальная валюта укрепляется, то весь импорт становится намного дешевле", - пояснил глава Счетной палаты.
"Вот, для того чтобы эти изменения и конъюнктурные особенности снизить, создано бюджетное правило, оно разделяется ключевыми ведущими экономистами, оно утверждено в составе законодательства, в том числе бюджетного кодекса, я считаю его целесообразным. Оно стабилизирует экономическую ситуацию в стране", - заключил Кудрин.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 14:04
Минфин заявил, что будет платить по госдолгу в рублях
 
ЭкономикаГосдума РФАлексей Кудрин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала