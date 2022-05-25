https://ria.ru/20220525/rubl-1790616553.html
Кудрин рассказал о причинах укрепления рубля
Кудрин рассказал о причинах укрепления рубля - РИА Новости, 25.05.2022
Кудрин рассказал о причинах укрепления рубля
Нынешнее укрепление национальной российской валюты связано в том числе и с отменой бюджетного правила на текущий год, заявил глава Счетной палаты Алексей... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:10
2022-05-25T14:10
2022-05-25T14:49
экономика
госдума рф
алексей кудрин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Нынешнее укрепление национальной российской валюты связано в том числе и с отменой бюджетного правила на текущий год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин."На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается", - сказал Кудрин, выступая на пленарном заседании Госдумы.Он добавил, что "даже сейчас Центральный банк последние дни вынужден снижать ограничения на продажу валюты - все это влияет на курсовую политику страны"."Основным инструментом для создания бюджетного правила является очень изменчивые, конъюнктурные доходы от нефти, у нас они могут различаться от 120 - доходило до 147 долларов за баррель - и падения до 30-36 долларов в течение полугода", - сказал Кудрин."Таким образом, мы не можем всегда строить свою политику только от этих конъюнктурных доходов. Поэтому, когда цена на нефть высокая и приток валюты большой, у нас национальная валюта укрепляется, а когда цена на нефть падает, у нас национальная валюта падает. Когда национальная валюта укрепляется, то весь импорт становится намного дешевле", - пояснил глава Счетной палаты."Вот, для того чтобы эти изменения и конъюнктурные особенности снизить, создано бюджетное правило, оно разделяется ключевыми ведущими экономистами, оно утверждено в составе законодательства, в том числе бюджетного кодекса, я считаю его целесообразным. Оно стабилизирует экономическую ситуацию в стране", - заключил Кудрин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, госдума рф, алексей кудрин
14:10 25.05.2022 (обновлено: 14:49 25.05.2022)
Кудрин рассказал о причинах укрепления рубля
Глава СП Кудрин: укрепление рубля связано в том числе с отменой бюджетного правила
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Нынешнее укрепление национальной российской валюты связано в том числе и с отменой бюджетного правила на текущий год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается", - сказал Кудрин, выступая на пленарном заседании Госдумы
.
Он добавил, что "даже сейчас Центральный банк последние дни вынужден снижать ограничения на продажу валюты - все это влияет на курсовую политику страны".
"Основным инструментом для создания бюджетного правила является очень изменчивые, конъюнктурные доходы от нефти, у нас они могут различаться от 120 - доходило до 147 долларов за баррель - и падения до 30-36 долларов в течение полугода", - сказал Кудрин.
"Таким образом, мы не можем всегда строить свою политику только от этих конъюнктурных доходов. Поэтому, когда цена на нефть высокая и приток валюты большой, у нас национальная валюта укрепляется, а когда цена на нефть падает, у нас национальная валюта падает. Когда национальная валюта укрепляется, то весь импорт становится намного дешевле", - пояснил глава Счетной палаты.
"Вот, для того чтобы эти изменения и конъюнктурные особенности снизить, создано бюджетное правило, оно разделяется ключевыми ведущими экономистами, оно утверждено в составе законодательства, в том числе бюджетного кодекса, я считаю его целесообразным. Оно стабилизирует экономическую ситуацию в стране", - заключил Кудрин.