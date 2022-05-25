https://ria.ru/20220525/rubl-1790594028.html

Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Путина, заявил Песков

Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Путина, заявил Песков - РИА Новости, 25.05.2022

Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Путина, заявил Песков

Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у президента России Владимира Путина, это повод для особого внимания кабмина, макроэкономическая стабильность... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:26

2022-05-25T12:26

2022-05-25T13:52

экономика

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у президента России Владимира Путина, это повод для особого внимания кабмина, макроэкономическая стабильность обеспечивается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам. Вы знаете, что фактически еженедельно президент Путин их проводит. Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся. Это повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220525/evro-1790548002.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дмитрий песков