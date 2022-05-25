https://ria.ru/20220525/rubl-1790594028.html
Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Путина, заявил Песков
Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Путина, заявил Песков - РИА Новости, 25.05.2022
Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Путина, заявил Песков
Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у президента России Владимира Путина, это повод для особого внимания кабмина, макроэкономическая стабильность... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:26
2022-05-25T12:26
2022-05-25T13:52
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у президента России Владимира Путина, это повод для особого внимания кабмина, макроэкономическая стабильность обеспечивается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам. Вы знаете, что фактически еженедельно президент Путин их проводит. Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся. Это повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается", - сказал он журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, дмитрий песков
12:26 25.05.2022 (обновлено: 13:52 25.05.2022)
Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Путина, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков назвал укрепление рубля поводом особого внимания президента
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у президента России Владимира Путина, это повод для особого внимания кабмина, макроэкономическая стабильность обеспечивается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам. Вы знаете, что фактически еженедельно президент Путин их проводит. Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся. Это повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается", - сказал он журналистам.