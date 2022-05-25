Рейтинг@Mail.ru
Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Путина, заявил Песков - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/rubl-1790594028.html
Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Путина, заявил Песков
Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Путина, заявил Песков - РИА Новости, 25.05.2022
Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Путина, заявил Песков
Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у президента России Владимира Путина, это повод для особого внимания кабмина, макроэкономическая стабильность... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:26
2022-05-25T13:52
экономика
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у президента России Владимира Путина, это повод для особого внимания кабмина, макроэкономическая стабильность обеспечивается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам. Вы знаете, что фактически еженедельно президент Путин их проводит. Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся. Это повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220525/evro-1790548002.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий песков
12:26 25.05.2022 (обновлено: 13:52 25.05.2022)
 
Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Путина, заявил Песков

Пресс-секретарь Путина Песков назвал укрепление рубля поводом особого внимания президента

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у президента России Владимира Путина, это повод для особого внимания кабмина, макроэкономическая стабильность обеспечивается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам. Вы знаете, что фактически еженедельно президент Путин их проводит. Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся. Это повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается", - сказал он журналистам.
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 10:09Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года
 
ЭкономикаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала