https://ria.ru/20220525/rubl-1790521880.html

В Запорожской области ввели бивалютную зону

В Запорожской области ввели бивалютную зону - РИА Новости, 25.05.2022

В Запорожской области ввели бивалютную зону

Бивалютная зона введена в освобожденной части Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T03:03

2022-05-25T03:03

2022-05-25T03:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Бивалютная зона введена в освобожденной части Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Кроме того, по словам Рогова, в регион зашел Международный расчетный банк. "Уже налажено программное обеспечение. Открываются расчетные счета государственных предприятий и юридических лиц. В ближайшие дни банк начнет обслуживать и физических лиц", - подчеркнул чиновник.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220523/rubli-1790233860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, запорожская область