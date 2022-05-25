03:03 25.05.2022 (обновлено: 03:12 25.05.2022)
В Запорожской области ввели бивалютную зону
В освобожденной части Запорожской области ввели бивалютную зону
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Бивалютная зона введена в освобожденной части Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях. Приход рубля существенно оживил экономику области", - сказал он.
Кроме того, по словам Рогова, в регион зашел Международный расчетный банк. "Уже налажено программное обеспечение. Открываются расчетные счета государственных предприятий и юридических лиц. В ближайшие дни банк начнет обслуживать и физических лиц", - подчеркнул чиновник.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.