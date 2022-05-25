https://ria.ru/20220525/rezhisser-1790519110.html

Украинский режиссер выступил против бойкота российских деятелей культуры

Украинский режиссер выступил против бойкота российских деятелей культуры - РИА Новости, 25.05.2022

Украинский режиссер выступил против бойкота российских деятелей культуры

Украинский режиссер Сергей Лозница, участвующий в 75-м Каннском кинофестивале, выступил против бойкота в отношении деятелей культуры из России. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T01:19

2022-05-25T01:19

2022-05-25T05:19

культура

россия

украина

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Украинский режиссер Сергей Лозница, участвующий в 75-м Каннском кинофестивале, выступил против бойкота в отношении деятелей культуры из России.По словам режиссера, клеймить людей как хороших или плохих было бы гротескно, а заведомо считать всех россиян плохими — бесчеловечно. Как отмечает агентство, после начала российской спецоперации на Украине Лозница поссорился со многими соотечественниками из-за своего отношения к бойкоту в отношении россиян.Ранее Лозница, выступая в Каннах, высказался против "отмены" российской культуры.В начале марта организаторы заявили, что в этом году Каннаский кинофестиваль не будет принимать официальных делегаций из России на фоне операции на Украине.Очередной, 75-й по счету, Каннский фестиваль стартовал на Лазурном берегу Франции 17 мая. Завершится киносмотр 28 мая.Режиссер Сергей Лозница родился в 1964 году, снимает фильмы с 1996 года. К настоящему времени у него 23 документальных фильма и четыре художественных картины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, украина