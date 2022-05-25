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Украинский режиссер выступил против бойкота российских деятелей культуры - РИА Новости, 25.05.2022
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Культура
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Украинский режиссер выступил против бойкота российских деятелей культуры
Украинский режиссер выступил против бойкота российских деятелей культуры - РИА Новости, 25.05.2022
Украинский режиссер выступил против бойкота российских деятелей культуры
Украинский режиссер Сергей Лозница, участвующий в 75-м Каннском кинофестивале, выступил против бойкота в отношении деятелей культуры из России. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T01:19
2022-05-25T05:19
культура
россия
украина
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Украинский режиссер Сергей Лозница, участвующий в 75-м Каннском кинофестивале, выступил против бойкота в отношении деятелей культуры из России.По словам режиссера, клеймить людей как хороших или плохих было бы гротескно, а заведомо считать всех россиян плохими — бесчеловечно. Как отмечает агентство, после начала российской спецоперации на Украине Лозница поссорился со многими соотечественниками из-за своего отношения к бойкоту в отношении россиян.Ранее Лозница, выступая в Каннах, высказался против "отмены" российской культуры.В начале марта организаторы заявили, что в этом году Каннаский кинофестиваль не будет принимать официальных делегаций из России на фоне операции на Украине.Очередной, 75-й по счету, Каннский фестиваль стартовал на Лазурном берегу Франции 17 мая. Завершится киносмотр 28 мая.Режиссер Сергей Лозница родился в 1964 году, снимает фильмы с 1996 года. К настоящему времени у него 23 документальных фильма и четыре художественных картины.
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россия, украина
01:19 25.05.2022 (обновлено: 05:19 25.05.2022)
 
Украинский режиссер выступил против бойкота российских деятелей культуры

Украинский режиссер Сергей Лозница выступил против бойкота российских деятелей культуры

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУкраинский режиссер Сергей Лозница на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля
Украинский режиссер Сергей Лозница на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Украинский режиссер Сергей Лозница на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Украинский режиссер Сергей Лозница, участвующий в 75-м Каннском кинофестивале, выступил против бойкота в отношении деятелей культуры из России.
"Я твердо верю, что о людях следует судить по их собственным словам, их собственным поступкам, а не по их паспортам", - сообщил Лозница в интервью агентству Франс Пресс.
По словам режиссера, клеймить людей как хороших или плохих было бы гротескно, а заведомо считать всех россиян плохими — бесчеловечно. Как отмечает агентство, после начала российской спецоперации на Украине Лозница поссорился со многими соотечественниками из-за своего отношения к бойкоту в отношении россиян.
Ранее Лозница, выступая в Каннах, высказался против "отмены" российской культуры.
В начале марта организаторы заявили, что в этом году Каннаский кинофестиваль не будет принимать официальных делегаций из России на фоне операции на Украине.
Очередной, 75-й по счету, Каннский фестиваль стартовал на Лазурном берегу Франции 17 мая. Завершится киносмотр 28 мая.
Режиссер Сергей Лозница родился в 1964 году, снимает фильмы с 1996 года. К настоящему времени у него 23 документальных фильма и четыре художественных картины.
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