01:19 25.05.2022 (обновлено: 05:19 25.05.2022)
Украинский режиссер выступил против бойкота российских деятелей культуры
Украинский режиссер Сергей Лозница выступил против бойкота российских деятелей культуры
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУкраинский режиссер Сергей Лозница на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Украинский режиссер Сергей Лозница на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Украинский режиссер Сергей Лозница, участвующий в 75-м Каннском кинофестивале, выступил против бойкота в отношении деятелей культуры из России.
"Я твердо верю, что о людях следует судить по их собственным словам, их собственным поступкам, а не по их паспортам", - сообщил Лозница в интервью агентству Франс Пресс.
По словам режиссера, клеймить людей как хороших или плохих было бы гротескно, а заведомо считать всех россиян плохими — бесчеловечно. Как отмечает агентство, после начала российской спецоперации на Украине Лозница поссорился со многими соотечественниками из-за своего отношения к бойкоту в отношении россиян.
Ранее Лозница, выступая в Каннах, высказался против "отмены" российской культуры.
В начале марта организаторы заявили, что в этом году Каннаский кинофестиваль не будет принимать официальных делегаций из России на фоне операции на Украине.
Очередной, 75-й по счету, Каннский фестиваль стартовал на Лазурном берегу Франции 17 мая. Завершится киносмотр 28 мая.
Режиссер Сергей Лозница родился в 1964 году, снимает фильмы с 1996 года. К настоящему времени у него 23 документальных фильма и четыре художественных картины.