https://ria.ru/20220525/reyting-1790528735.html
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд - РИА Новости, 25.05.2022
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36% на фоне растущей инфляции, свидетельствуют данные совместного опроса Рейтер и Ipsos. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T07:25
2022-05-25T07:25
2022-05-25T08:04
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36% на фоне растущей инфляции, свидетельствуют данные совместного опроса Рейтер и Ipsos.Согласно результатам опроса, 59% американцев не одобряют работу Байдена. В поддержку деятельности президента высказались лишь 36% опрошенных, что на 6% ниже, чем на прошлой неделе. По данным агентства, это самый низкий уровень одобрения за все время президентства Байдена.Тем не менее, как отмечает агентство, каким бы низким ни был рейтинг нынешнего президента, он все равно остается выше минимумов его предшественника Дональда Трампа, чей рейтинг одобрения упал до 33% в декабре 2017 года.Опрос проводился онлайн 23 и 24 мая, в нем приняли участие 1005 взрослых, из которых 456 человек отдают предпочтение демократической партии, 358 - республиканской. Статистическая погрешность составляет 4%.
https://radiosputnik.ria.ru/20220424/tramp-1785142280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
07:25 25.05.2022 (обновлено: 08:04 25.05.2022)
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд
Опрос Reuters и Ipsos: рейтинг одобрения Байдена упал до рекордных 36 процентов
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости.
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36% на фоне растущей инфляции, свидетельствуют
данные совместного опроса Рейтер и Ipsos.
Согласно результатам опроса, 59% американцев не одобряют работу Байдена. В поддержку деятельности президента высказались лишь 36% опрошенных, что на 6% ниже, чем на прошлой неделе. По данным агентства, это самый низкий уровень одобрения за все время президентства Байдена.
Тем не менее, как отмечает агентство, каким бы низким ни был рейтинг нынешнего президента, он все равно остается выше минимумов его предшественника Дональда Трампа
, чей рейтинг одобрения упал до 33% в декабре 2017 года.
Опрос проводился онлайн 23 и 24 мая, в нем приняли участие 1005 взрослых, из которых 456 человек отдают предпочтение демократической партии, 358 - республиканской. Статистическая погрешность составляет 4%.