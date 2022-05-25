00:50 25.05.2022 (обновлено: 00:53 25.05.2022)
Мировой экономике предрекли рецессию
FT: мировая экономика столкнулась с четырьмя проблемами, которые грозят рецессией
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мировой экономике угрожает рецессия. С таким предупреждением со ссылкой на выводы аналитиков выступило издание Financial Times.
Перспективы экономического роста Китая оказались подорваны строгими карантинными мерами в попытке подавить рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса COVID-19; Федеральная резервная система США рискует превратить процветание в спад; европейские домохозяйства переживают кризис стоимости жизни; а во многих бедных развивающихся странах ситуация еще хуже, ведь над ними нависла угроза продовольственного кризиса и даже массового голода, перечисляет издание признаки надвигающегося кризиса.
Каждая из этих четырех проблем "отравляет" мировую экономику по мере ее восстановления после пандемии, и, как отмечается в публикации, неудивительно, что атмосфера ухудшается.
"Сейчас мы снова боимся глобальной рецессии, только на этот раз все более чем реально", - приводит издание слова главного экономиста Института международных финансов Робина Брукса.
Министрам экономики и чиновникам придется задействовать все свое мастерство реагирования на сложные ситуации, резюмирует Financial Times.
Ранее агентство Bloomberg опубликовало сюжет, в котором утверждается, что ЕС оказался под экономическим давлением со всех сторон, при этом существуют сомнения, что Европейскому центробанку удастся избежать рецессии или стагфляции, "которой все так боятся".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.
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