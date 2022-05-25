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Мировой экономике предрекли рецессию - РИА Новости, 25.05.2022
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Мировой экономике предрекли рецессию
Мировой экономике предрекли рецессию - РИА Новости, 25.05.2022
Мировой экономике предрекли рецессию
Мировой экономике угрожает рецессия. С таким предупреждением со ссылкой на выводы аналитиков выступило издание Financial Times. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T00:50
2022-05-25T00:53
в мире
институт международных финансов
евросоюз
сша
китай
украина
коронавирус covid-19
рецессия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мировой экономике угрожает рецессия. С таким предупреждением со ссылкой на выводы аналитиков выступило издание Financial Times.Перспективы экономического роста Китая оказались подорваны строгими карантинными мерами в попытке подавить рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса COVID-19; Федеральная резервная система США рискует превратить процветание в спад; европейские домохозяйства переживают кризис стоимости жизни; а во многих бедных развивающихся странах ситуация еще хуже, ведь над ними нависла угроза продовольственного кризиса и даже массового голода, перечисляет издание признаки надвигающегося кризиса.Каждая из этих четырех проблем "отравляет" мировую экономику по мере ее восстановления после пандемии, и, как отмечается в публикации, неудивительно, что атмосфера ухудшается."Сейчас мы снова боимся глобальной рецессии, только на этот раз все более чем реально", - приводит издание слова главного экономиста Института международных финансов Робина Брукса.Министрам экономики и чиновникам придется задействовать все свое мастерство реагирования на сложные ситуации, резюмирует Financial Times.Ранее агентство Bloomberg опубликовало сюжет, в котором утверждается, что ЕС оказался под экономическим давлением со всех сторон, при этом существуют сомнения, что Европейскому центробанку удастся избежать рецессии или стагфляции, "которой все так боятся".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.На этом фоне растут цены на топливо, что уже привело к экономическим проблемам в Европе и США. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительным оценкам Евростата, ускорилась в апреле до рекордных 7,5 процента, хотя год назад показатель составлял всего 1,6 процента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, институт международных финансов, евросоюз, сша, китай, украина, коронавирус covid-19, рецессия
00:50 25.05.2022 (обновлено: 00:53 25.05.2022)
 
Мировой экономике предрекли рецессию

FT: мировая экономика столкнулась с четырьмя проблемами, которые грозят рецессией

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мировой экономике угрожает рецессия. С таким предупреждением со ссылкой на выводы аналитиков выступило издание Financial Times.
Перспективы экономического роста Китая оказались подорваны строгими карантинными мерами в попытке подавить рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса COVID-19; Федеральная резервная система США рискует превратить процветание в спад; европейские домохозяйства переживают кризис стоимости жизни; а во многих бедных развивающихся странах ситуация еще хуже, ведь над ними нависла угроза продовольственного кризиса и даже массового голода, перечисляет издание признаки надвигающегося кризиса.
Каждая из этих четырех проблем "отравляет" мировую экономику по мере ее восстановления после пандемии, и, как отмечается в публикации, неудивительно, что атмосфера ухудшается.
"Сейчас мы снова боимся глобальной рецессии, только на этот раз все более чем реально", - приводит издание слова главного экономиста Института международных финансов Робина Брукса.
Министрам экономики и чиновникам придется задействовать все свое мастерство реагирования на сложные ситуации, резюмирует Financial Times.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 16:38
Глава Минфина США считает, что Европа находится под угрозой рецессии
Ранее агентство Bloomberg опубликовало сюжет, в котором утверждается, что ЕС оказался под экономическим давлением со всех сторон, при этом существуют сомнения, что Европейскому центробанку удастся избежать рецессии или стагфляции, "которой все так боятся".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.
На этом фоне растут цены на топливо, что уже привело к экономическим проблемам в Европе и США. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительным оценкам Евростата, ускорилась в апреле до рекордных 7,5 процента, хотя год назад показатель составлял всего 1,6 процента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреИнститут международных финансовЕвросоюзСШАКитайУкраинаКоронавирус COVID-19Рецессия
 
 
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