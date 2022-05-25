https://ria.ru/20220525/repatriatsiya-1790433078.html

Известный адвокат рассказал о росте числа репатриантов в Израиль

Известный адвокат рассказал о росте числа репатриантов в Израиль - РИА Новости, 25.05.2022

Известный адвокат рассказал о росте числа репатриантов в Израиль

Число обращений от российских евреев за репатриации выросло в 25 раз в феврале-марте – особенно увеличилось количество представителей среднего класса, рассказал РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T04:00

2022-05-25T04:00

2022-05-25T04:00

религия

израиль

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Число обращений от российских евреев за репатриации выросло в 25 раз в феврале-марте – особенно увеличилось количество представителей среднего класса, рассказал президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии "Эли Гервиц", член общественного совета Российского еврейского конгресса, адвокат Эли Гервиц."В феврале-марте 2022 года – мы наблюдаем взрывной рост, в некоторые дни – в 25 раз. И нужно отметить, что изменилось не только количество обращений, изменился и сам социальный срез потенциальных репатриантов – планы на переезд в Израиль выказывает не только так называемая "первая тысяча Forbes", но и те, кого принято считать верхней частью среднего класса – айтишники, бизнесмены, ученые, врачи, инженеры, вообще специалисты в разных областях. Много заявок и от людей из мира искусства, культуры", - отметил Гервиц.Также он пояснил, что израильские власти в связи с ростом желающих репатриироваться изменили некоторые миграционные процедуры. В частности, были временно ликвидированы некоторые процедуры, затягивающие процесс."К этой процедуре (смене статуса с туриста на репатрианта в Израиле) израильские органы – и МВД, и консульство по репатриации ("Натив") – всегда относились как к падчерице-Золушке. Сначала вам нужно было дождаться очереди в МВД в городе, где вы поселились. В МВД от вас могли потребовать предъявить договор аренды на год – чиновников не интересовало, что без гражданства вам тупо никто не хотел сдавать квартиру на долгий срок. Очереди на первый визит в МВД можно было ждать и месяц, и два, и три, и дольше. Если вы "нравились" чиновнику МВД, то вам на этой встрече только выдавали анкету для "штаба консульства" (консульство по репатриации называется "Натив"). Анкету вы должны были отправить почтой, и ждать, пока ее компьютеризируют и вас пригласят на интервью. Ждать можно было месяц, полтора, два – как повезет. Даже если с "еврейскими" документами у вас было все хорошо, и вы с первого раза "сдавали экзамен" в Нативе, вам снова нужно было ждать очереди в МВД – месяц, или два, или три, или дольше. И все это время у вас не было ни медицинской страховки, ни права на работу. А если вы не знали о том, что каждые три месяца вам надо продлевать вашу туристическую визу, то вас банально могли депортировать", - пояснил адвокат.Теперь же, отмечает эксперт, консулы Натива дежурят непосредственно в аэропорту и при необходимости проводят первичную проверку документов. "Затем начинается собственно процесс получения гражданства. Вместо многомесячного метания между МВД, Нативом, опять МВД, Министерством абсорбции – все эти три организации вместе открыли пункты по всему Израилю, в каждом из которых можно начать процедуру смены статуса с туриста на репатрианта. Да, конечно, процесс по-прежнему не очень прост – но занимает уже недели, а не месяцы", - заключил Гервиц.

https://ria.ru/20220517/izrail-1789036375.html

https://ria.ru/20220505/izrail-1786778607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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