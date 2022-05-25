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Россия и Иран договорились максимально переходить на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 25.05.2022
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Россия и Иран договорились максимально переходить на расчеты в нацвалютах
Россия и Иран договорились максимально переходить на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 25.05.2022
Россия и Иран договорились максимально переходить на расчеты в нацвалютах
Россия и Иран договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах, обсудили возможности работы платёжных карт Shetab и "Мир", сообщил... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:59
2022-05-25T16:29
экономика
александр новак
иран
россия
новости - туризм
карта "мир"
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ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Россия и Иран договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах, обсудили возможности работы платёжных карт Shetab и "Мир", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Одной из ключевых тем, безусловно, стало финансово-банковское взаимоотношение между нашими странами, создание условий для взаиморасчетов и прохождения платежей между нашими юридическими лицами, между организациями", - сказал он."Важно, что мы договорились переходить максимально на расчеты в национальных валютах и обсудили сегодня вместе с центральными банками распространение и действие системы передачи финансовых сообщений, а также соединение платежных карт и возможности работы платежных карт Shetab и "Мир"", - добавил вице-премьер.Новак также отметил, что в ближайшее время ожидается визит в Москву представителей центрального банка Ирана и министерства финансов, которые продолжат обсуждать сотрудничество с Россией.
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экономика, александр новак, иран, россия, новости - туризм, карта "мир"
13:59 25.05.2022 (обновлено: 16:29 25.05.2022)
 
Россия и Иран договорились максимально переходить на расчеты в нацвалютах

Вице-премьер Новак: Россия и Иран договорились переходить на расчеты в нацвалютах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Россия и Иран договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах, обсудили возможности работы платёжных карт Shetab и "Мир", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Одной из ключевых тем, безусловно, стало финансово-банковское взаимоотношение между нашими странами, создание условий для взаиморасчетов и прохождения платежей между нашими юридическими лицами, между организациями", - сказал он.
"Важно, что мы договорились переходить максимально на расчеты в национальных валютах и обсудили сегодня вместе с центральными банками распространение и действие системы передачи финансовых сообщений, а также соединение платежных карт и возможности работы платежных карт Shetab и "Мир"", - добавил вице-премьер.
Новак также отметил, что в ближайшее время ожидается визит в Москву представителей центрального банка Ирана и министерства финансов, которые продолжат обсуждать сотрудничество с Россией.
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