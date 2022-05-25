https://ria.ru/20220525/raschety-1790614097.html

Россия и Иран договорились максимально переходить на расчеты в нацвалютах

Россия и Иран договорились максимально переходить на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 25.05.2022

Россия и Иран договорились максимально переходить на расчеты в нацвалютах

Россия и Иран договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах, обсудили возможности работы платёжных карт Shetab и "Мир", сообщил... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:59

2022-05-25T13:59

2022-05-25T16:29

экономика

александр новак

иран

россия

новости - туризм

карта "мир"

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ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Россия и Иран договорились максимально переходить на расчёты в национальных валютах, обсудили возможности работы платёжных карт Shetab и "Мир", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Одной из ключевых тем, безусловно, стало финансово-банковское взаимоотношение между нашими странами, создание условий для взаиморасчетов и прохождения платежей между нашими юридическими лицами, между организациями", - сказал он."Важно, что мы договорились переходить максимально на расчеты в национальных валютах и обсудили сегодня вместе с центральными банками распространение и действие системы передачи финансовых сообщений, а также соединение платежных карт и возможности работы платежных карт Shetab и "Мир"", - добавил вице-премьер.Новак также отметил, что в ближайшее время ожидается визит в Москву представителей центрального банка Ирана и министерства финансов, которые продолжат обсуждать сотрудничество с Россией.

https://ria.ru/20220519/ukraina-1789562038.html

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, александр новак, иран, россия, новости - туризм, карта "мир"