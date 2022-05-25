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Путин поручил правительству поддерживать раненых военных и семьи погибших - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/putin-1790688482.html
Путин поручил правительству поддерживать раненых военных и семьи погибших
Путин поручил правительству поддерживать раненых военных и семьи погибших - РИА Новости, 25.05.2022
Путин поручил правительству поддерживать раненых военных и семьи погибших
Президент России Владимир Путин поручил кабмину оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать получивших ранения военнослужащих и семьи... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:42
2022-05-25T17:58
россия
владимир путин
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать получивших ранения военнослужащих и семьи погибших."Я прошу правительство обратить внимание все-таки на медицинскую сторону дела и чувствовать и понимать, что там происходит. Если что-то нужно, следует оперативно, быстро и эффективно реагировать на любые потребности военной медицины", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.Путин отметил также, что нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих."Тем более тех, кто получил ранения. И тем более семьям погибших наших товарищей. Своевременно. В полном объеме. Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий, мы уже договорились с председателем правительства о том, что некоторый пересчет делаем", - добавил Путин.
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россия, владимир путин, безопасность
17:42 25.05.2022 (обновлено: 17:58 25.05.2022)
 
Путин поручил правительству поддерживать раненых военных и семьи погибших

Путин поручил правительству поддержать получивших ранения военнослужащих и семьи погибших

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает раненых участников спецоперации на Украине
Президент РФ Владимир Путин посещает раненых участников спецоперации на Украине
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин посещает раненых участников спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать получивших ранения военнослужащих и семьи погибших.
"Я прошу правительство обратить внимание все-таки на медицинскую сторону дела и чувствовать и понимать, что там происходит. Если что-то нужно, следует оперативно, быстро и эффективно реагировать на любые потребности военной медицины", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.
Путин отметил также, что нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих.
"Тем более тех, кто получил ранения. И тем более семьям погибших наших товарищей. Своевременно. В полном объеме. Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий, мы уже договорились с председателем правительства о том, что некоторый пересчет делаем", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 17:41Специальная военная операция на Украине
Путин поручил поддержать семьи военных, участвующих в спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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