https://ria.ru/20220525/putin-1790688482.html
Путин поручил правительству поддерживать раненых военных и семьи погибших
Путин поручил правительству поддерживать раненых военных и семьи погибших - РИА Новости, 25.05.2022
Путин поручил правительству поддерживать раненых военных и семьи погибших
Президент России Владимир Путин поручил кабмину оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать получивших ранения военнослужащих и семьи... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:42
2022-05-25T17:42
2022-05-25T17:58
россия
владимир путин
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать получивших ранения военнослужащих и семьи погибших."Я прошу правительство обратить внимание все-таки на медицинскую сторону дела и чувствовать и понимать, что там происходит. Если что-то нужно, следует оперативно, быстро и эффективно реагировать на любые потребности военной медицины", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.Путин отметил также, что нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих."Тем более тех, кто получил ранения. И тем более семьям погибших наших товарищей. Своевременно. В полном объеме. Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий, мы уже договорились с председателем правительства о том, что некоторый пересчет делаем", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220525/putin-1790687954.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, безопасность
17:42 25.05.2022 (обновлено: 17:58 25.05.2022)
Путин поручил правительству поддерживать раненых военных и семьи погибших
Путин поручил правительству поддержать получивших ранения военнослужащих и семьи погибших
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать получивших ранения военнослужащих и семьи погибших.
"Я прошу правительство обратить внимание все-таки на медицинскую сторону дела и чувствовать и понимать, что там происходит. Если что-то нужно, следует оперативно, быстро и эффективно реагировать на любые потребности военной медицины", - сказал Путин
на заседании президиума Госсовета
по социальным вопросам.
Путин отметил также, что нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих.
"Тем более тех, кто получил ранения. И тем более семьям погибших наших товарищей. Своевременно. В полном объеме. Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий, мы уже договорились с председателем правительства о том, что некоторый пересчет делаем", - добавил Путин.