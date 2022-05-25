https://ria.ru/20220525/putin-1790688482.html

Путин поручил правительству поддерживать раненых военных и семьи погибших

Путин поручил правительству поддерживать раненых военных и семьи погибших - РИА Новости, 25.05.2022

Путин поручил правительству поддерживать раненых военных и семьи погибших

Президент России Владимир Путин поручил кабмину оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать получивших ранения военнослужащих и семьи... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:42

2022-05-25T17:42

2022-05-25T17:58

россия

владимир путин

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину оперативно реагировать на потребности военной медицины и поддерживать получивших ранения военнослужащих и семьи погибших."Я прошу правительство обратить внимание все-таки на медицинскую сторону дела и чувствовать и понимать, что там происходит. Если что-то нужно, следует оперативно, быстро и эффективно реагировать на любые потребности военной медицины", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.Путин отметил также, что нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих."Тем более тех, кто получил ранения. И тем более семьям погибших наших товарищей. Своевременно. В полном объеме. Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий, мы уже договорились с председателем правительства о том, что некоторый пересчет делаем", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220525/putin-1790687954.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, безопасность