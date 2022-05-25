https://ria.ru/20220525/putin-1790687954.html
Путин поручил поддержать семьи военных, участвующих в спецоперации
Путин поручил поддержать семьи военных, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 25.05.2022
Путин поручил поддержать семьи военных, участвующих в спецоперации
Президент РФ Владимир Путин поручил регионам поддержать все семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:41
2022-05-25T17:41
2022-05-25T17:54
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил регионам поддержать все семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине."Здесь много у нас коллег из регионов, я знаю, что в регионах эта работа идёт активно... Хочу выразить надежду, что вне зависимости от мер, которые предпринимает государство, и на региональном уровне вы будете окружать семьи наших ребят вниманием, заботой, и сделаете все для того, чтобы их поддержать", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета РФ, говоря о социальной поддержке семей военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220525/putin-1790687185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, украина, владимир путин
17:41 25.05.2022 (обновлено: 17:54 25.05.2022)
Путин поручил поддержать семьи военных, участвующих в спецоперации
Президент Путин поручил регионам поддержать семьи военных, участвующих в спецоперации