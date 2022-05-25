https://ria.ru/20220525/putin-1790687954.html

Путин поручил поддержать семьи военных, участвующих в спецоперации

Путин поручил поддержать семьи военных, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 25.05.2022

Путин поручил поддержать семьи военных, участвующих в спецоперации

Президент РФ Владимир Путин поручил регионам поддержать все семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:41

2022-05-25T17:41

2022-05-25T17:54

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил регионам поддержать все семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине."Здесь много у нас коллег из регионов, я знаю, что в регионах эта работа идёт активно... Хочу выразить надежду, что вне зависимости от мер, которые предпринимает государство, и на региональном уровне вы будете окружать семьи наших ребят вниманием, заботой, и сделаете все для того, чтобы их поддержать", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета РФ, говоря о социальной поддержке семей военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220525/putin-1790687185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, украина, владимир путин