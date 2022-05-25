https://ria.ru/20220525/putin-1790687185.html
Путин пообещал госнаграды участникам спецоперации на Украине
Путин пообещал госнаграды участникам спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
Путин пообещал госнаграды участникам спецоперации на Украине
Президент РФ Владимир Путин пообещал госнаграды бойцам, рискующим жизнью в ходе спецоперации на Украине, и подчеркнул, что относиться к ним нужно как к героям. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:39
2022-05-25T17:39
2022-05-25T17:51
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал госнаграды бойцам, рискующим жизнью в ходе спецоперации на Украине, и подчеркнул, что относиться к ним нужно как к героям."Только что был в госпитале министерства обороны, встречался с нашими военнослужащими, которые проходят курс лечения после травм, после ранений. И некоторые из их, большинство, во всяком случае из тех, с кем я разговаривал, у них даже нет никаких государственных наград. Конечно, будут", - сказал он на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.Путин также подчеркнул, что "вне зависимости от того, какие у них будут государственные награды, или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России"."Они все герои. Именно так. Каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности. Идет на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так - как к героям", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20220525/putin-1790687954.html
https://ria.ru/20220525/putin-1790666238.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, донбасс, владимир путин
17:39 25.05.2022 (обновлено: 17:51 25.05.2022)
Путин пообещал госнаграды участникам спецоперации на Украине
Путин призвал относиться к бойцам, рискующим жизнью во время спецоперации, как к героям
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал госнаграды бойцам, рискующим жизнью в ходе спецоперации на Украине, и подчеркнул, что относиться к ним нужно как к героям.
"Только что был в госпитале министерства обороны, встречался с нашими военнослужащими, которые проходят курс лечения после травм, после ранений. И некоторые из их, большинство, во всяком случае из тех, с кем я разговаривал, у них даже нет никаких государственных наград. Конечно, будут", - сказал он на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.
Путин также подчеркнул, что "вне зависимости от того, какие у них будут государственные награды, или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса
, ради России".
"Они все герои. Именно так. Каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности. Идет на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так - как к героям", - сказал глава государства.