https://ria.ru/20220525/puski-1790520682.html

Американские военные прокомментировали ракетные пуски КНДР

Американские военные прокомментировали ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 25.05.2022

Американские военные прокомментировали ракетные пуски КНДР

Американские военные знают о множественных пусках баллистических ракет КНДР и не видят в них непосредственной угрозы для себя и союзников, заявило... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T02:04

2022-05-25T02:04

2022-05-25T02:07

в мире

сша

японское море

южная корея

кндр (северная корея)

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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Американские военные знают о множественных пусках баллистических ракет КНДР и не видят в них непосредственной угрозы для себя и союзников, заявило Индо-тихоокеанское командование США.СМИ ранее сообщили о трех ракетах, запущенных северокорейцами в сторону Японского моря."Хотя это событие не представляет непосредственной угрозы личному составу, территории США или нашим союзникам, ракетные пуски подчеркивают дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР", - добавили военные.Они подтвердили приверженность США обороне своих региональных союзников – Южной Кореи и Японии.Белый дом сообщил, что президенту США Джо Байдену, который возвращается в Вашингтон из азиатского турне, доложили о ракетных пусках.

https://ria.ru/20220525/seysmosobytiya-1790520113.html

сша

японское море

южная корея

кндр (северная корея)

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Максим Горбачев

в мире, сша, японское море, южная корея, кндр (северная корея)