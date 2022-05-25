02:04 25.05.2022 (обновлено: 02:07 25.05.2022)
Американские военные прокомментировали ракетные пуски КНДР
Индо-тихоокеанское командование США не увидело угрозы от ракетных пусков КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Американские военные знают о множественных пусках баллистических ракет КНДР и не видят в них непосредственной угрозы для себя и союзников, заявило Индо-тихоокеанское командование США.
СМИ ранее сообщили о трех ракетах, запущенных северокорейцами в сторону Японского моря.
"Мы осведомлены о множественных пусках баллистических ракет КНДР сегодня. Мы оцениваем ситуацию и тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами", - говорится в пресс-релизе.
"Хотя это событие не представляет непосредственной угрозы личному составу, территории США или нашим союзникам, ракетные пуски подчеркивают дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР", - добавили военные.
Они подтвердили приверженность США обороне своих региональных союзников – Южной Кореи и Японии.
Белый дом сообщил, что президенту США Джо Байдену, который возвращается в Вашингтон из азиатского турне, доложили о ракетных пусках.