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Американские военные прокомментировали ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 25.05.2022
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Американские военные прокомментировали ракетные пуски КНДР
Американские военные прокомментировали ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 25.05.2022
Американские военные прокомментировали ракетные пуски КНДР
Американские военные знают о множественных пусках баллистических ракет КНДР и не видят в них непосредственной угрозы для себя и союзников, заявило... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T02:04
2022-05-25T02:07
в мире
сша
японское море
южная корея
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Американские военные знают о множественных пусках баллистических ракет КНДР и не видят в них непосредственной угрозы для себя и союзников, заявило Индо-тихоокеанское командование США.СМИ ранее сообщили о трех ракетах, запущенных северокорейцами в сторону Японского моря."Хотя это событие не представляет непосредственной угрозы личному составу, территории США или нашим союзникам, ракетные пуски подчеркивают дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР", - добавили военные.Они подтвердили приверженность США обороне своих региональных союзников – Южной Кореи и Японии.Белый дом сообщил, что президенту США Джо Байдену, который возвращается в Вашингтон из азиатского турне, доложили о ракетных пусках.
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сша
японское море
южная корея
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в мире, сша, японское море, южная корея, кндр (северная корея)
02:04 25.05.2022 (обновлено: 02:07 25.05.2022)
 
Американские военные прокомментировали ракетные пуски КНДР

Индо-тихоокеанское командование США не увидело угрозы от ракетных пусков КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Американские военные знают о множественных пусках баллистических ракет КНДР и не видят в них непосредственной угрозы для себя и союзников, заявило Индо-тихоокеанское командование США.
СМИ ранее сообщили о трех ракетах, запущенных северокорейцами в сторону Японского моря.
"Мы осведомлены о множественных пусках баллистических ракет КНДР сегодня. Мы оцениваем ситуацию и тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами", - говорится в пресс-релизе.
"Хотя это событие не представляет непосредственной угрозы личному составу, территории США или нашим союзникам, ракетные пуски подчеркивают дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР", - добавили военные.
Они подтвердили приверженность США обороне своих региональных союзников – Южной Кореи и Японии.
Белый дом сообщил, что президенту США Джо Байдену, который возвращается в Вашингтон из азиатского турне, доложили о ракетных пусках.
Японское море - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
01:52
В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после пусков ракет КНДР
 
В миреСШАЯпонское мореЮжная КореяКНДР (Северная Корея)
 
 
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