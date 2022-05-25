https://ria.ru/20220525/protesty-1790515661.html

Додон призвал Соцпартию поддержать протесты для свержения власти в Молдавии

Додон призвал Соцпартию поддержать протесты для свержения власти в Молдавии - РИА Новости, 25.05.2022

Додон призвал Соцпартию поддержать протесты для свержения власти в Молдавии

Задержанный экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал соратников по оппозиционной Социалистической партии поддержать народные антиправительственные протесты... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T00:09

2022-05-25T00:09

2022-05-25T00:31

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КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Задержанный экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал соратников по оппозиционной Социалистической партии поддержать народные антиправительственные протесты для свержения власти, соответствующее сообщение он передал через адвокатов.Ранее сотрудники антикорруцпионной прокуратуры и службы информации и безопасности Молдавии провели в доме Додона обыски, после этого его задержали на 72 часа. Экс-президента подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины.Он выразил уверенность, что оппозиция поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".Экс-президент призвал Социалистическую партию доказать, что они — самая важная политическая сила внутри страны, которая слышит голос народа.Додон также подчеркнул, что может дать объяснения по каждому элементу уголовного дела, которые снимут все подозрения в его адрес. "Это политическое дело шито желтыми нитками. И я уверен, что справедливый и политически независимый суд признает мою правоту", - заявил он.Экс-президент отметил, что не раз становился мишенью "срежиссированного и политически управляемого правосудия", но никогда прежде не было такого "бесчинства".В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым в июне 2019-го. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.В июне 2020-го Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.В России молдавского олигарха в ноябре 2017-го заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020-го Плахотнюку и другому молдавскому политику — Ренато Усатому — заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220524/dodon-1790393749.html

https://ria.ru/20220524/moldaviya-1790456029.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/dodon-1790498343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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